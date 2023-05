Last-Minute-Ausgleich durch kuriosen Freistoß

Amstetten - Young Violets 2:2. Der Start in die Partie war für den SKU vielversprechend. Nicht einmal eine Minute war gespielt, als Stefan Feiertag zu einer ersten Großchance, jedoch scheiterte. Die Heimischen waren weiter am Drücker. Ein Schussversuch von Dominik Starkl war eine leichte Beute für Young-Violets-Keeper Sandali Conde. Auf der Gegenseite verpasste Ibrahima Dramé das Tor nur knapp. Der Angreifer musste daraufhin verletzungsbedingt vom Feld.

Fehlpass führte zu Gegentreffer

In der 16. Minute nutzten die Jungveilchen einen Fehler der Amstettner eiskalt aus. Sebastian Leimhofer mit dem Fehlpass und der Ball kam zu Anouar El Moukhantir. Dieser dreht sich mit dem Ball und vollendete zur 1:0-Führung für die Wiener. In der 20. Minute hatte Thomas Mayer den Ausgleich vor Augen. Der Amstettner Offensivspieler tauchte alleine vor Conde auf, setzte das Spielgerät aber deutlich daneben. Die Mostviertler mit der nächsten Möglichkeit zum Ausgleich in der 36. Minute. Dominik Starkl mit der perfekten Vorarbeit, doch Stefan Feiertag jagte den Ball mit dem Kopf über das fast leer stehende Tor.

Wiener kurz vor Pause dem 2:0 näher

In den letzten fünf Minuten vor der Pause waren es aber die Wiener, die fast das 2:0 erzielten. So kam Florian Kopp völlig alleinstehend nach einem Eckball zum Kopfball und brachte den Ball nicht unter. Zudem musste sich Keeper Dennis Verwüster bei einem Schussversuch des eingewechselten Denis Dizdarevic auszeichnen.

Mit Elfmeter zum Ausgleich

Die Heimischen begannen wie schon die erste Hälfte auch den zweiten Abschnitt ambitioniert und versuchten so schnell als möglich den Ausgleich zu erzielen. In der 52. Minute war es jedoch Austrianer Florian Kopp, der per Kopfball in die Arme von SKU-Schlussmann Verwüster traf. Den Mostviertlern gelang aber der Ausgleich. Dominik Starkl tankte sich entlang der Strafraumgrenze und wurde von Florian Fischerauer gelegt. Referee Stefan Ebner entschied sofort auf Elfmeter. Stefan Feiertag übernahm die Verantwortung und traf zum 1:1.

Nächster Nackenschlag innerhalb von fünf Minuten

Doch anstatt den Schwung zu nutzen, fingen sich die Amstettner den nächsten Gegentreffer. Wieder einmal war Anouar El Moukhantir, der aus kurzer Distanz nach einer flachen Hereingabe das Spielgerät in die Maschen donnerte. Zehn Minuten vor dem Ende war es Stefan Feiertag der Young Violets-Keeper Sandali Conde zu einer Glanzparade zwang. Nur eine Minute später stand Conde abermals im Mittelpunkt, als er einen Kopfball von Offenthaler aus kurzer Distanz zur Stange abwehrte. In der 90. Minute kam Feiertag noch einmal zum Abschluss und Conde parierte. Den abspringende Ball legte ein Young-Violets-Verteidiger ab und Conde packte zu. Für Referee Ebner und sein Team ein Rückpass und indirekter Freistoss aus sechs Metern. Und diesen donnerte Stefan Feiertag gekonnt unter die Latte zum 2:2-Endstand. Dominik Starkl sah daraufhin noch die Rote Karte von Ebner.

Statistik:

SKU ERTL GLAS AMSTETTEN - YOUNG VIOLETS AUSTRIAN WIEN 2:2 (0:1).

Torfolge: 0:1 (16.) El Moukhantir, 1:1 (66., Elfmeter) Feiertag, 1:2 (69.) El Moukhantir, 2:2 (91.) Feiertag.

Gelb/Rote Karte: Armand Smrcka (86., Foul/Foul).

Rote Karte: Dominik Starkl (92., Unsportlichkeit).

Amstetten: Verwüster; Deinhofer (88. Goldnagl), Dirnberger (77. Rosenbichler), Offenthaler, Kurt (88. Kapsamer); Ammerer, Leimhofer (58. Moschinger), Stark (58. Weixelbraun); Mayer, Feiertag, Starkl.

Young Violets: Conde; Schmelzer, Kopp, Hahn; Pazourek, Smrcka, Fischerauer, Kreiker (77. Haubenwaller); El Moukhantir; Dramé (19. Dizdarevic), Mester (77. Radonjic).

Ertl-Glas-Stadion, 450 Zuschauer, Stefan Ebner.