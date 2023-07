Endlich! SKN ändert Bezahlsystem im Stadion

Seit der Eröffnung der NV Arena 2012 war sie Thema. Und seither ist sie auch Ärgernis bei den meisten Fans, die ins Stadion kamen: Die Arena Card. Sie musste beim Stadion-Entritt be- und beim Austritt entladen werden. Eine mühsame Prozedur, die die meisten Fans zur Weißglut trieb und zudem an den Kiosk-Ständen für lange Warteschlagen sorgte. Vor allem bei besser besuchten Spielen wurde es zur zeitintensive Sache, sich ein frisches Getränk zu besorgen - für Fußballfans ein unerträglicher Zustand.

Keine Warteschlagen mehr bei den Verkaufsständen

Das soll sich jetzt ändern. Möglich wird das, weil der SKN mit „Mastercard“ einen neuen Partner an Land zog. Für den reibungslosen Zahlungsablauf sorgt die Händlerbank „Card Complete“. An 30 Terminals soll man in der NV Arena künftig bargeldlos bezahlen können. Mitarbeiter Mario Mikikits erklärt: „Der Mehrwert des Cashless-Zahlens für Fußballfans, aber auch für alle Besucher weiterer Großveranstaltungen, die regelmäßig in der NV Arena stattfinden steigt rapide an. Denn bargeldloses Zahlen ist schnell, sicher und unkompliziert.“

Christian Schicker, Direktor Business Development bei Masterdard Austria, freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem SKN: „Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung sehen wir es als unsere Aufgabe, einfache und sichere Bezahlmöglichkeiten in diesem Bereich zu garantieren. Gemeinsam mit dem SKN St. Pölten und Card Complete ermöglichen wir Fußballfans nicht nur bargeldloses Bezahlen, sondern - durch die Umstellung von einem Closed- auf ein Open-Loop System - einen einfacheren Bezahlvorgang und somit ein verbessertes Stadion-Erlebnis.“

Vorfreude bei SKN-Verantwortlichen

Auch beim SKN herrscht Vorfreude und Erleichterung, dass das neue Bezahlsystem bereits beim ersten Heimspiel am 4. August gegen Lafnitz im Einsatz sein wird. David Schreylehner fädelte als Head of Sales & Sponsoring den Deal ein: „Uns war bewusst, dass das derzeitige Bezahlsystem mit der Arena-Card immer wieder zu Problemen geführt und das Stadionerlebnis unserer Fans negativ beeinflusst hat. Deshalb freut es uns umso mehr, dass wir durch die Umstellung auf ein Open-Loop Cashless-System einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung des SKN St. Pölten machen können und wir dadurch die Stadion-Experience auf ein neues Level heben werden. Wir sind stolz, mit Mastercard dabei einen starken Partner an unserer Seite zu haben.“

Info für Stadionbesucher

Info für Besitzerinnen und Besitzer einer aufgeladenen Arena-Card: Das restliche Arena-Card Guthaben kann bei den ersten drei Heimspielen (Lafnitz, Liefering & FAC) in der NV Arena noch bei den Kiosken verbraucht werden. Danach kann die Arena-Card bei den restlichen Heimspielen der Herbstsaison beim „Arena-Card-Personal“ zurückgegeben werden. Das ist auch schon bei den ersten Heimspielen möglich. Das vorhandene Guthaben wird bar ausbezahlt. Zudem wird es die Möglichkeit geben, das Guthaben für unser Special Needs Team, die SKN Jugend oder auch für unsere Wolfbrigade zu spenden.