Jancker-Elf folgt Stripfing und Bregenz

Das Zweitliga-Feld für die kommende Saison ist jetzt komplett. Nach 14-jähriger Absenz hat der DSV Leoben am Freitag seine Rückkehr in die zweithöchste Fußballspielklasse perfekt gemacht. Im Heimspiel gegen die WAC Amateure siegten die von Ex-Rapid-Stürmer Carsten Jancker gecoachten Steirer mit 3:1 und machten sich damit drei Punkte vor den Amateuren des LASK zum Meister. Den Schlusspunkt setzte Ex-Sturm-Graz-Profi Michael Lema. Eine wichtige Rolle für die Jancker-Elf spielt auch ein ehemaliger Scheiblingkirchner. Marco Untergrabner steuerte 13 Treffer in der Aufstiegssaison bei.

Steirischer Stempel für die 2. Liga

Leoben kehrt zurück in die Profiszene. Der Traditionsclub, der insgesamt auch zehn Jahre lang im Oberhaus kickte, komplettiert das Feld der 2. Liga für die kommende Saison. Damit ist die Steiermark 2023/24 mit sieben Mannschaften in den ersten beiden Ligen vertreten. Fünffach ist übrigens Niederösterreich vertreten. Vor Leoben hatten sich bereits Schwarz-Weiß Bregenz (Regionalliga West) und der SV Stripfing (RL Ost) ihre Tickets gesichert. Nicht mehr vertreten werden in der 2. Leistungsstufe die Absteiger Vorwärts Steyr sowie die Amateurteams von Rapid und Austria Wien sein.