Nach Lizenzverweigerung: Rätselraten in Stripfing

Auch wenn Regionalliga-Herbstmeister Stripfing zuletzt sportlich außer Tritt kam, für den sportlichen Aufstieg in die 2. Liga schien es zu reichen, zumal die Marchfelder der einzige Ostligist war, der sich überhaupt um eine Bundesliga-Lizenz bewarb.

Stripfing-Trainer Djuricin überrascht

In erster Instanz folgte jetzt aber vorerst die Rote Karte für die Stripfinger. Warum, das konnte zunächst niemand zu genau skizzieren. Sportleiter Adnan Mravac war für die NÖN gab sich zugeknöpft: „Ich kann das im Moment noch nicht kommentieren. Wir müssen jetzt einmal schauen, was gemacht gehört.“ Sektionsleiter Gerald Holzknecht zuckt mit den Schultern: „Ich hab‘ noch keine Infos, weiß bis jetzt auch nicht mehr.“ Trainer Goran Djuricin wirkte sogar ein wenig überrascht, meinte dann zum Lizenzentscheid nur: „Schade.“ Bei ihm steht das Sportliche im Vordergrund: „Wir haben aktuell eine scheiß Phase, aber wir wollen trotzdem weiterhin Meister werden.“ Am Samstag steht das Spitzenspiel gegen Tabellenführer TWL Elektra vor der Tür.

Admira: Vom Sorgenkind zum Musterschüler

Die vier aktuellen NÖ-Zweitligaklubs sind, was die Lizenzierung betrifft, sorgenfrei. Das war nicht immer so. Die Admira war über Jahre ein Kandidat dafür, die Ligatauglichkeit erst auf Raten ausgestellt zu bekommen. Diesmal bekam die Admira die Zulassung für die 2. Liga ohne Auflagen. "Es war kein Zittern dabei, wir haben die Vorgaben erfüllt. Wir waren auch beim Senat 5 und haben unseren neuen Präsidenten (Christian Tschida, Anm.) und den neuen Vorstand vorgestellt. Natürlich gibt es immer ein paar Nachfragen, aber das konnten wir alles beantworten, insofern waren wir positiver Dinge", war Admira-Geschäftsführer Thomas Drabek überzeugt, dass die Südstädter das Pickerl gleich in erster Instanz bekommen. Das war vor einigen Jahren in Maria Enzersdorf ja noch keine Selbstverständlichkeit. Mittlerweile steht die Admira aber auf soliden Beinen, würde auch die Lizenz für die Bundesliga erhalten: "Das zeigt schon, welche Arbeit hier geleistet wird. Wirtschaftlich haben wir unsere Hausaufgaben gemacht, jetzt ziehen wir sportlich nach." Denn noch hat sich die Landerl-Elf nicht aller Abstiegssorgen entledigt, ein Heimsieg gegen Kapfenberg am Freitag (18.10 Uhr) würde für etwas Entspannung sorgen.

St. Pöltens Wandlung binnen eines Jahres

Ebenfalls erleichtert zeigen sich die Verantwortlichen beim SKN St. Pölten. „Vor einem Jahr waren wir zu diesem Zeitpunkt Neunter in der Tabelle und hatten keinen positiven Lizenzbescheid. Heuer sind wir Erster und haben die Lizenz. Das sagt eh alles darüber aus, wie sich der Verein zuletzt entwickelt hat“, ist Geschäftsführer Matthias Gebauer stolz.

Wie schon vor einem Jahr, wird die Lizenz für die Wiener Austria zur Zitterpartie. Aus finanziellen Gründen wurde sowohl der Erstligamannschaft als auch den Young Violets in der 2. Liga das „Pickerl“ in erster Instanz verwehrt.

Wie laut läuten die Alarmglocken in Linz?

Spannend wird auch, was bei 2. Liga-Titelanwärter Blau-Weiß Linz passiert. Die Oberösterreicher bekamen zwar grünes Licht in Sachen Bundesligalizenz, gleichzeitig wurde aber verkündet, dass gegen Blau-Weiß ein Verfahren wegen Transfererlösbeteiligung läuft und dass nicht alle Unterlagen fristgerecht eingereicht wurden. Ob und welche Konsequenzen dem Aufstiegskonkurrenten der St. Pöltner damit drohen, wird spannend. Linz-Geschäftsführer Christoph Peschek war vorerst nicht erreichbar.

Die Entscheidungen des Senat 5 auf einen Blick

Die Entscheidungen des Senats 5 (erste Instanz) zu den Lizenzen für die kommende Saison der Fußball-Bundesliga bzw. der 2. Liga:

Bundesliga:

Lizenz erteilt: Red Bull Salzburg, SK Sturm Graz, WAC, SK Rapid Wien, SK Austria Klagenfurt, WSG Tirol, LASK (Auflage: Aktualisierte zukunftsbezogene Finanzinformationen), SCR Altach, SV Ried, TSV Hartberg, SC Austria Lustenau

Lizenz verweigert: FK Austria Wien (finanziell)

2. Liga:

Lizenz erteilt (im Falle des Bundesliga-Aufstiegs): FC Blau Weiß Linz, FC Admira, GAK, FAC (Auflage: Aktualisierte zukunftsbezogene Finanzinformationen), SKN St. Pölten

Zulassung erteilt (für 2. Liga): FC Liefering, SV Lafnitz, FC Dornbirn 1913 (Auflage: Aktualisierte zukunftsbezogene Finanzinformationen), KSV 1919, SKU Amstetten, SK Vorwärts Steyr, SV Horn, First Vienna FC 1894, Rapid Wien II, Sturm Graz II,

Regionalligen: DSV Leoben (Regionalliga Mitte), WSC Hertha Wels (Regionalliga Mitte), SW Bregenz (Regionalliga West), LASK Amateure (Regionalliga Mitte)

Zulassung verweigert: FK Austria Wien (finanziell) und Young Violets Austria Wien, SV Stripfing/Weiden (Regionalliga Ost/aufgrund des Nichterfüllens von sportlichen und infrastrukturellen Kriterien)

Verfahrenseinleitung:

FC Blau Weiß Linz: Möglicherweise Verstoß gegen Lizenzbestimmung 4.4.1.4 (Transfererlösbeteiligung) und Fristverzug betreffend Nicht-Vorlage von weiteren Unterlagen

Weitere Termine Lizenzierungsverfahren: Protestfrist bis 21. April, Entscheidung Protestkomitee (2. Instanz) bis 27. April. Innerhalb von acht Tagen (nach Zustellung Protestkomitee-Bescheid) mögliche Einreichung der Klage beim Ständigen Neutralen Schiedsgericht. Entscheidung Ständiges Neutrales Schiedsgericht bzw. Meldung an UEFA bis 31. Mai.