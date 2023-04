Admira gibt Führung aus der Hand

Werbung

Die Admira zu Gast bei Titelkandidat BW Linz. Besonders in der Ferne lief es für die Südstädter bisher gar nicht, die Admira ist das schlechteste Auswärtsteam der Liga. Und auch mit dem Toreschießen klappte es in der Ära von Rolf Landerl so gar nicht, erst vier Treffer standen zu Buche. Dementsprechend gingen die Panther als klarer Underdog in die Partie. Doch: Die Oberösterreicher mussten im Titelkampf nachlegen, weil SKN St. Pölten den Vorsprung auf vier Punkte erhöhte. Eine Überraschung musste der Admira ohne Chefcoach Landerl gelingen, der nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Horn gesperrt fehlte. Bei den Spielern musste Co-Trainer Rafael Pollack, der zum Chef aufstieg, auf Captain Stephan Zwierschitz, Jakob Schöller und Pipo Schmidt verletzungsbedingt verzichten.

Ronivaldo macht Malicsek-Tor vergessen

Der Druck war den Linzern von Beginn anzusehen. Die Stahlstädter kamen gar nicht in die Partie. Und genau das nutzte die Admira aus. Zehn Minuten gespielt. Corner. Lukas Malicsek auf der zweiten Stange ganz alleine, der zum 1:0 einköpft. Die Hausherren schüttelten sich, schlugen aber dann eindrucksvoll zurück. Zunächst verwertete Ronivaldo nach Pirkl-Stanglpass zum 1:1 (28.), kurz vor der Pause nahm er eine Hereingabe mit dem Oberschenkel an und verwertete volley ins Eck zur 2:1-Führung (40.). Ein herber Rückschlag für die Südstädter, die so wieder zumindest einem Punkt nachlaufen mussten.

Admira stark aus der Pause, doch Linz trifft

Pollack schien in der Kabine aber die richtigen Worte gefunden zu haben. Malicsek vergab kurz nach Wiederbeginn nach einem hohen Ball alleinstehend an der zweiten Stange. Der eingewechselte Martin Krienzer schoss Linz-Keeper Nicolas Schmid aus kurzer Distanz an. Und Raphael Gallés Heber ging zwar über den Keeper, aber auch seitlich am Tor vorbei. Die Chancen wären da gewesen, um den Rückstand zu egalisieren. Dass die Admira eine Viertelstunde vor Chancen überhaupt noch Chancen auf einen Punkt hatte, war Keeper Christoph Haas zu verdanken, der in einer Aktion sowohl gegen Ronivaldo als auch gegen Mayulu rettete. Doch nach 78 Minuten war Haas machtlos – und geschlagen. Die Linzer tankten sich auf der rechten Seite durch, Pass in den Rückraum auf den freistehenden Mayulu, der die Kugel ins Kreuzeck knallte - 3:1. Die Linzer rücken damit auf einen Punkt auf Leader SKN heran. Womit die Admira-Serie aus drei ungeschlagenen Spielen wieder riss. Und die Abstiegszone mit gerade einmal vier Punkten Vorsprung wieder gefährlich nahe rückt.

Stimmen zum Spiel

Lukas Malicsek (Admira-Spieler): „Ich glaube, dass wir es gegen die drei Stürmer über 90 Minuten ganz gut gemacht, aber eben nicht immer. Sie haben Qualität und wenn wir ihnen die Räume geben, passiert genau das, was passiert ist. Wenn du dann 1:2 hinten bist gegen BW Linz, ist es sehr schwer.“

Rafael Pollack (Admira-Interimstrainer): „Es war schade. Wir sind in der ersten Hälfte gut reingekommen, gehen in Führung und haben den Spielverlauf auf unserer Seite. Dann gehen wir mit 1:2 in die Pause, kommen in die zweite Hälfte aber wieder gut rein. Wenn wir da das Tor mchen, wird es spannend. So ist es schade, weil wir uns für die Arbeit nicht belohnt haben und dann stehst du wieder mit leeren Händen da. Wir müssen weiter nach vorne schauen und es in eine andere Richtung bringen. Wir müssen unsere Spiele wie jetzt dann gegen Kapfenberg gewinnen. Jetzt auf die Tabelle zuschauen, halte ich aber noch für zu früh.“

Statistik

FC BLAU-WEISS LINZ – FC FLYERALARM ADMIRA 3:1 (2:1).

Tore: 0:1 (10.) Malicsek, 1:1 (28.) Ronivaldo, 2:1 (40.) Ronivaldo, 3:1 (78.) Mayulu.

Gelbe Karten: Strauss (16.), Malicsek (31.), Brandner (49.), Ebner (80.).

BW Linz: Schmid; Pirkl, Strauss, Windhager (61. Mitrovic), Maranda; Koch, Brandner, Tursch; Mensah (70. Seidl), Ronivaldo (81. Fetahu), Mayulu.

Admira: Haas; Lukacevic, Malicsek, Puchegger, Ebner (84. Stevanovic); Davies (73. Ristanic), Ibrahimoglu (HZ. Krienzer), Vorsager, Rasner, Gallé (63. Kostic); Gattermayer.

Linz.- SR: Jäger.