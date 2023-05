Big Points für die Admira

Nach dem 5:2-Befreiungsschlag gegen Sturm Graz II wartete auf die Admira das Auswärtsspiel in Dornbirn. Die Abstiegssituation hat sich durch die drei Punkte zwar ein wenig entspannt, von verfrühter Sicherheit will bei den Südstädtern aber niemand etwas wissen. Dazu fehlten auch noch Stephan Zwierschitz (Meniskus-Verletzung), Martin Rasner (Seitenband), Leonardo Lukacevic und Lukas Malicsek (beide gesperrt). Doch vor allem Interimstrainer Tommy Wright hatte nach seinem ersten Sieg Blut geleckt, wollte auch in Vorarlberg bestehen.

Früher Schock für Admira

Nach fünf Minuten aber der Schock. Jan Stefanon entkam Nicolas Keckeisen, der Admira-Abwehrmann konnte sich im Strafraum nur mehr mit einem Foul zu helfen wissen. Womit Dornbirn völlig zurecht einen Strafstoß zugesprochen bekam, den Felix Kerber sicher zur 1:0-Führung verwandelte. In der Folge hatte die Admira Glück, dass der Rückstand nicht noch höher war. Weil Stefanon nach einem Querpass nur knapp das Tor verfehlte (10.), Sebastian Santin völlig alleine vor Admira-Keeper Christoph Haas den Ball knapp vorbeisetzte (11.). Auf der anderen Seite war ein Gattermayer-Schuss, der klar am Tor vorbei ging, das höchste der Gefühle (14.). Die Admira hatte viel Ballbesitz, dadurch optische Vorteile. Doch bei Ballgewinnen schalteten die Hausherren blitzschnell um, bereiteten der Wright-Truppe damit Probleme.

Tranziska aus der Drehung

Die Admira wurde sattelfester, fand durch Jakob Tranziskas Schuss von der Strafraumgrenze eine gute Möglichkeit vor, Dornbirn-KeeperRaphael Zwischenbrugger war aber zur Stelle (18.). Bis Tranziska dann unhaltbar zuschlug. Kurz zuvor holte er sich im Strafraum noch eine Gelbe Karte für eine Schwalbe ab, später ließ er die Kugel fliegen. Nach Gattermayer-Assist stand er mit dem Rücken zum Tor, wurde von Dornbirn nicht richtig attackiert. So zog er aus der Drehung mit links ab - 1:1! Damit brachte er auch die Stimmung der rund 20 mitgereisten Admira-Anhänger zum Kochen. Bis zur Pause merkte man, dass bei den Südstädtern ein gewisser Druck weggefallen ist.

Gattermayer mit Geniestreich

Nach dem Seitenwechsel wurde es ein Abtasten der beiden Mannschaften. Ein Kopfball von Pipo Schmidt sorgte dann erstmals für den Hauch einer Gefahr in der zweiten Hälfte, der Versuch ging aber klar über das Tor. Ansonsten wurde der Ball hin- und hergeschoben, Highlights Mangelware. So war es ein fader Kick, weil man merkte, dass beide Teams mit einem Punkt gar nicht so unzufrieden waren. Also musste aufseiten der Admira ein Geniestreich als Muntermacher her. Gattermayer tankte sich auf der rechten Seite in den Sechzehner durch, tanzte seine Gegenspieler aus, fand mit seinem Pass in den Rückraum George Davies, der nur mehr einschieben musste. Was für ein Comeback der Admira!

Admira klettert in der Tabelle nach oben

Mit der Führung im Rücken änderten sich aber die Vorzeichen. Weil Dornbirn in der Folge alles nach vorne warf, die Admira die Bälle nur mehr nach vorne schoss und versuchte, den Vorsprung über die Zeit zu retten. Viel Kampf, viel Nervösität - Abstiegskampf pur eben. Bis nach 95 Minuten der erlösende Schlusspfiff kam. Da brachen dann bei den Admiranern alle Dämme, holten den nächsten wichtigen Dreier im Abstiegskampf, den zweiten Sieg in Serie. Und klettern damit in der Tabelle gar auf Rang neun.

Statistik

FC DORNBIRN 1913 - FC FLYERALARM ADMIRA 1:2 (1:1).

Torfolge: 1:0 (6. Strafstoß) Kerber, 1:1 (33.) Tranziska, 1:2 (68.) Davies.

Gelbe Karten: Keckeisen (5. Foul), Tranziska (29. Unsportlichkeit). Kerber (35. Foul), Gallé (55. Foul), Vorsager (59. Foul), Favali (63. Foul), Young (75. Foul).

Dornbirn: Zwischenbrugger; Cavafe, Matzler, Favali, Rodrigues; Marte (87. Krnjic), Santin (62. Mathis), Nussbaumer; Kerber (78. Wieser), Mandl, Stefanon (78. Mayr).

Admira: Haas; Davies (74. Puczka), Keckeisen, Puchegger, Ebner (57. Schöller); Vorsager, Gallé (65. Ibrahimoglu), Ristanic; Gattermayer, Tranziska (65. Young), Schmidt.

Dornbirn, Stadion Birkenwiese.- SR: Emil Ristoskov.