Im Ländle kam die erste Pleite

Mit acht Punkten aus vier Spielen im Gepäck trat die Admira die Auswärtsreise nach Dornbirn an. Für die Südstädter ein, wenn man die Statistik anschaut, dankbarer Gegner. In fünf Spielen gab es für die Niederösterreicher immer einen Sieg gegen die Vorarlberger. Bei der Admira ruhten die Hoffnungen vor allem auf Lukas Malicsek, der in den letzten Spielen immer wieder zum Matchwinner avancierte.

Glück bei Elfmeter-Szene

Pipo Schmidt und Jakob Tranziska fanden in einer umkämpften Partie die ersten Torchancen vor. Bei heißen Temperaturen entwickelte sich ein intensives Spiel. Die ganz großen Hochkaräter waren aber nicht dabei. Direkt nach der Pause ein Aufreger: Ramon dribbelte in den Sechzehner, kam nach Kontakt durch Lukas Malicsek zu Fall. Die Dornbirner reklamierten heftig, die Pfeife blieb aber stumm. Zum Glück für die Admira. Es war ein klarer Elfmeter. Dann hatte Dornbirn Glück. Albin Gashis Schuss wurde von einem Vorarlberger fast ins eigene Tor gelenkt. Admira-Coach Thomas Pratl reagierte dann gleich mit einem Dreifachwechsel. Besonders der eingewechselte George Davies brachte viel Schwung in die Partie.

„Pipo“ mit der Riesenchance

Bis in der 65. Minute die Admira die mit Abstand beste Chance vorfand. Gashi setzte Schmidt perfekt in Szene, der tauchte alleine vor dem Schlussmann auf, setzte den Ball aber am Tor vorbei. Der Stürmer schlug die Hände über den Kopf. Er wusste, was für eine Möglichkeit er gerade vergeben hatte. Danach nahm auch die Härte zu – und die Vorarlberger wurden in der Schlussphase wieder besser. Zum Leidwesen der Admira.

Später Todesstoß

Weil die Südstädter einen Ball nicht klären können, Samuel Mischitz im Strafraum zum Abschluss kommt. Und damit Dornbirn in der 88. Minute mit 1:0 in Führung schoss. Die Admira probierte zwar noch alles, mehr als ein Schuss von Jan Murgas per Dropkick aus rund 20 Metern über das Tor war aber nicht mehr drin.

Statistik

FC MOHREN DORNBIRN 1913 – FC FLYERALARM ADMIRA 1:0 (0:0).

Tore: 1:0 (88.) Mischitz.

Gelbe Karten: Schmidt (42. Unsportlichkeit), Rasner (49. Foul), Ramon (87. Foul).

Dornbirn: Odehnal; Cavafe, Marceta (70. Brilhante), Mischitz, Rodrigues; Nussbaumer, Popovic (74. Rusch), Santin (84. Mandl), Sato (86. Wieser); Fetahu (70. Britsche), Souza.

Admira: Haas; Gallé, Zwierschitz, Puchegger (57. Schöller), Puczka (57. Davies); Malicsek, Vorsager, Rasner (89. Stevanovic); Gashi (74. Murgas), Tranziska (57. Young), Schmidt.

Stadion Birkenwiese.- SR: Arnes Talic.