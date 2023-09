Trainereffekt blieb aus

Dornbirn - Amstetten 1:0. Mit Neo-Coach Patrick Enengl begannen die Mostviertler im Ländle gleich schwungvoll. Flanke von Marco Siverio Tor und Silvio Apollonio kam aus dem Rückraum zum Abschluss. Im letzten Moment riss Keeper Jakob Odehnal die Hand in die Höhe und wehrte ab. Auf der Gegenseite verpasste Ramon Souza eine scharfe Hereingabe. In der neuen Minute die Großchance zur Führung für Amstetten.

Toro schießt in den Abendhimmel

Sebastian Santin bringt den durchbrechenden Burak Yilmaz im Strafraum zu Fall. Die Konsequenz: Elfmeter für die Gäste. Toro tritt an und schießt den Ball über die Querlatte. Kurz darauf war es abermals Toro, der am gegnerischen Keeper verzweifelte. Seinen Kopfball parierte Odehnal mit einem starken Reflex. Danach verflachte die Partie ehe es in der 41. Minute wieder für Dornbirn gefährlich wurde. Einen Freistoßkracher von Sebastian Santin aus über 30 Meter drehte SKU-Schlussmann Elais Scherf über das Tor.

Mannschaften neutralisieren sich

Nach dem Seitenwechsel verlagerte sich das Spielgeschehens ins Mittelfeld. Beide Mannschaften waren auf Absicherung bemüht und strahlten zunächst nur selten Torgefahr aus. Doch in der 68. Minute war es soweit. Einen weiten langen Ball erwischte Sebastian Santin vor dem herauseilenden Elias Scherf, überlupfte den Keeper und schloss in das leere Tor ab. Bei den Mostviertlern war in der 75. Minute abermals Angreifer Tor gefährlich. Der Spanier versetzte zwei Gegenspieler, doch sein Schuss ging klar über das Gehäuse. Bei einer Hereingabe von Apollonio kam Toro nicht mehr richtig hinter den Ball. Per Brust ging das Spielgerät über das Tor. In der siebenminütigen Nachspielzeit versuchten die Amstettener die nächste Niederlage abzuwenden, doch die Dornbirner verteidigten mit Mann und Maus und waren dem 2:0 sogar noch näher.

Statistik

FC DORNBIRN - SKU ERTL GLAS AMSTETTEN 1:0 (0:0).

Torfolge: 1:0 (68.) Santin.

Dornbirn: Odehnal; Rusch, Marceta (83. Vazquez), Freitas, Marte; Sato (89. Mandl), Brilhante, Santin, Bitsche; Nussbaumer (89. Fetahu); Souza.

Amstetten: Scherf; Apollonio, Tomka, Dirnberger, Kurt; Weixelbraun (57. Pellegrini), Hahn (83. Monsberger), Offenthaler (72. Sulzner), Yilmaz; Kadlec (83 Owusu), Toro.

Sparkasse Arena Birkenwiese, 350 Zuschauer, SR Barmaksiz Safak.