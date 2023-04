SKN holt sich abgebrüht die Tabellenführung zurück

FC Dornbirn - SKN St. Pölten 0:3. Das Duell der Verfolger von Tabellenführer St. Pölten wurde am Freitagabend eine klare Angelegenheit für Blau Weiß Linz, die den GAK mit 3:0 besiegten und damit vorerst am SKN vorbeizogen. Die Wölfe waren also in Dornbirn gefordert, Platz eins zurück zu erobern. Gegen den sehr soliden Tabellenneunten eine fordernde, aber doch eine Pflichtaufgabe, wollen die St. Pöltner Wortführer im Kampf um den Aufstieg bleiben.

Keiblinger mit links zur Führung

Und der SKN nahm seine Favoritenrolle nicht nur an, sondern wurde dieser in den ersten Minuten auch gerecht. Schon in der 7. Minute kombinierten sich die Gäste über links an den Strafraum, über Benedict Scharner und Din Barlov lief der Ball zu Julian Keiblinger, der sich mit einem Haken nach innen Platz verschaffte und Dornbirn-Keeper Ospelt mit einem Linksschuss zur frühen Führung bezwang.

St. Pölten versuchte danach über lange Ballbesitzphasen Dominanz auszustrahlen. Das sah durchaus passabel aus, war aber selten auf den Endzweck ausgerichtet. Lediglich nach einer knappen halben Stunde zündete Jaden Montnor für einmal über den linken Flügel seinen Turbo, sein Schlenzer aus spitzem Winkel verfehlte das lange Eck aber deutlich.

Dornbirn kam kurz vor der Pause zu einer brauchbaren Ausgleichschance. Nach einem Eckball brauchte die SKN-Defensive den Ball nicht aus dem Gefahrenbereich, der Abschluss von Philipp Gassner fiel aber deutlich zu verhalten aus.

Hartwig vollendet perfekten Konter

Auch dem St. Pöltner Trainerteam Stephan Helm und Emanuel Pogatetz dürfte vor der Pause nicht alles gefallen haben. Für Benedict Scharner kam Ulysses Llanez , um die Offensive anzukurbeln. Und das gelang prompt: Jaden Montnor startete aus der eigenen Hälfte kommend durch, im richtigen Moment steckte er für den eingewechselten Llanez durch und der hatte das Auge für Stürmer Luis Hartwig, der den Ball zum 2:0 über die Linie drückte.

Schütz assistiert zu Keiblingers Doppelpack

Anders als in der ersten Halbzeit blieb St. Pölten nach dem schnellen Tor nach Seitenwechsel bedeutend griffiger. Das 3:0 war die fast logische Konsequenz des abgebrühten St. Pöltner Auftritts. Und wieder hatte eine Wechselspieler seine Aktien am SKN-Treffer. Der Sekunden zuvor eingewechselte Daniel Schütz kam 20 Meter vor dem Dornbirner Tor an den Ball und spielte uneigennützig für den mitgeeilten Keiblinger auf, der das Leder zur endgültigen Entscheidung versenkte.

Danach folgte kräfteschonendes Schaulaufen. Die drei Punkte waren im Trockenen, der Fokus liegt bereits beim nächsten Spiel. Am nächsten Sonntag wartet das Heimspiel gegen Schusslicht Steyr, ehe es zum großen Showdown gegen Verfolger Blau-Weiß kommt.

Statistik

FC DORNBIRN – SKN ST. PÖLTEN 0:3 (0:1).

Torfolge: 0:1 (7.) Keiblinger, 0:2 (49.) Hartwig, 0:3 (66.) Keiblinger.

Gelbe Karten: Rodrigues (82., Foul); Salamon (63., Foul), Keiblinger (90., Unsportlichkeit).

Dornbirn: Ospelt; Marte (46. Mathis), Gassner, Rodrigues, Popovic; Santin, Matzler, Rusch (60. Wieser), Parger (46. Favali); Costa (78 Krnjic), Mandl (46. Stefanon).

St. Pölten: Stolz; Riegler (81. Scheidegger), Ramsebner, Bauer (22. Salamon); Keiblinger, Barlov (65. Schütz), Messerer, Scharner, Carlson; Hartwig, Montnor (65. Nitta).

Dornbirn Stadion Birkenwiese, SR Jäger.