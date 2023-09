Dringend notwendig

Horn brauche einen Partner, um auch nach dieser Saison die 2. Liga finanzieren zu können – deutliche Worte von Noch-Manager Andreas Zinkel. Der war in dieser Sache zuletzt im Ausland unterwegs. Kooperationen mit Klubs, wo der eine oder andere Spieler vielleicht abfällt, sind schön und gut. In erster Linie zählt aber die finanzielle Unterstützung. Hier hatte Horn in der jüngeren Vergangenheit kein Glück. Das Engagement der Japaner war mehr Image-Schaden als Gewinn, die Sache mit UFA-Media aus Nordmazedonien – sofern es diese Firma je gab – ein totaler Flop. Groß-Sponsoren wie Leyrer & Graf stiegen aus, der erhoffte Geldregen von Ehrenpräsident Robert Mang kam erst gar nicht.

Horns Zeit drängt – in wenigen Monaten müssen die Lizenzunterlagen für die kommende Saison abgegeben werden. Ist bis dahin kein finanzwilliger Partner gefunden, sieht's düster aus. Denn nur mit Waldviertler Geld allein, wird's im Waldviertel künftig Profi-Fußball nicht spielen.