Ein Sommer wie früher

Sie sind noch gut in Erinnerung – die Fotos der Horner Neuzugänge aus früheren Zeiten. Während anderswo vielleicht zwei, drei Spieler plus ein Funktionär posierten, musste in Horn jedes Mal fast ein komplettes Mannschaftsfoto geschossen werden, weil es so viele neue Kicker gab. Im Sommer vor zwei Jahren passierte dann etwas Ungewöhnliches. Horn erwischte richtig gute Transfers. Die blieben auch zur Folgesaison und es wurden nur kleinere Adaptierungen vorgenommen. Im Winter gab's mit Paul Lipczinski überhaupt nur einen Zugang. Horn beendete die Saison am sensationellen vierten Platz. Die Stützen halten, den Kader punktuell verstärken und schon hätte Horn wieder vorne mitgespielt. Wäre ein schöner Plan gewesen. So aber stand der Verein knapp vorm Zusperren, muss nun jede Menge Leistungsträger abgeben – und den Kader kräftig umbauen. Das Budget wird abgespeckt, die Ziele runtergeschraubt. Umso wichtiger ist es jetzt, dass die Transfers sitzen. Flops kann sich Horn in der derzeitigen Situation keine leisten.