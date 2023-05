Es ist kurzweilig

Egal, wie Horns Saisonfinale in Amstetten endet: Am Ende wird mit Platz vier oder fünf die beste Platzierung der Vereinsgeschichte erzielt sein. Auch so war's keine langweilige Saison: Herbstmeistertitel, zwölf von 18 möglichen Punkten gegen die Top-3 geholt, dazu die Turbulenzen rund um Ex-Trainer Rolf Landerl. Letztes „Highlight“: ein angeblich versprochener mittlerer sechsstelliger Geldbetrag von Ehrenpräsident Robert Mang, der nie kam – und den Verein jetzt zu einer neuerlichen Weichenstellung zwingt.

Es ist kein Geheimnis, dass Horn aufgrund dieser Tatsache kleinere Brötchen backen muss. Der Kader wird so nicht zu halten sein. Adäquate Ersatzleute kosten Geld – vor allem die, die Qualität bringen. Es wird aber neue Qualität brauchen, um in der nächsten Saison kein Sparring-Partner für die anderen zu werden. Nur mit Talenten von den Amateuren, die zuletzt in der 1. Klasse kickten, geht's nicht. Es braucht eine konkurrenzfähige Mannschaft. Ansonsten kann das zuletzt aufgebaute Erfolgs-Image ganz schnell wieder ruiniert sein.