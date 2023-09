Horns Treffer gegen Dornbirn muteten wie eine Parade zum „Tor des Jahres“ an. Haris Ismailcebioglu mit dem „Strich“ in die Kreuzecke. Lorenzo Cocos Vorlage per Flugeinlage mit der Ferse vorm 2:0. Beim 3:0 imitierte Defensiv-Experte Niklas Hoffmann Superstar Cristiano Ronaldo nicht nur beim Freistoß-Anlauf, sondern auch beim Abschluss. Eindrucksvoll waren aber nicht nur diese Treffer, sondern der Spielverlauf. Horn überlief den Gegner förmlich, hätte gut und gerne auch fünf, sechs Treffer erzielen können.

Nun neigt der Fußball-Fan oftmals dazu, Erfolge hochzujubeln. Ehe dann wieder die Ernüchterung kommt. So geschehen auch nach Horns Siegen gegen die Vienna und Liefering samt eindrucksvollem Auftritt. Dann kam die maue Vorstellung beim 1:3 gegen Stripfing.

Die Wahrheit liegt wie so oft irgendwo in der Mitte. Horn wird kaum Platz vier der Vorsaison toppen, genauso wenig darf Horn nach den bisher gezeigten (Heim-)Leistungen aber etwas mit dem Abstiegskampf zu tun haben.