Kein Druck für den SV Horn

Drei Runden sind in der 2. Liga noch zu spielen. Für Horn bleibt's bis zum Schluss spannend. Zum Einen kann Horn noch indirekt in den Titelkampf eingreifen, zum anderen kommt's vielleicht in der allerletzten Runde beim Duell gegen Amstetten zum direkten Duell um Platz vier.

Egal, wie es ausgeht, ob Horn Vierter, Fünfter, oder Sechster wird: Es war eine starke Saison. Ob die beste oder nicht, sei dahingestellt. Beim erstmaligen Aufstieg in die 2. Liga 2012/13 wurde Horn in der damals weitaus stärkeren Zehnerliga Sechster. Andere Zeiten, andere Umstände, daher schwer vergleichbar. Seit Einführung der Sechzehnerliga kämpfte Horn aber immer gegen den Abstieg – von daher ist die aktuelle Saison ein riesiger Erfolg.

Thema Titelkampf: Am Freitag sind wohl auch alle St. Pöltner Daumen gedrückt, wenn Horn beim neuen Tabellenführer Blau-Weiß Linz antritt. Horns Trumpf ist, dass der Druck allein bei Linz liegt. Gerade in diesem Spiel kann Horn nochmals zeigen, dass der Herbstmeistertitel kein Zufall war.