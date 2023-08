Mit Punkten belohnen

Noch kein Erfolgserlebnis für den SV Horn. Aus im ÖFB-Cup, zwei knappe Niederlagen in der Meisterschaft. Positiv: Trotz Umbruchs war Horn weder gegen Leoben noch bei der Admira unterlegen. Die Start-Elf hat durchaus Qualität. Was fehlt, sind Impulse, die von der Ersatzbank kommen. In der Vorsaison war Horn breit aufgestellt, saßen Leistungsträger auf der Bank, die jederzeit dem Spiel eine Wende geben konnten und viele Partien drehten. Diese Saison endeten die knappen Spiele bisher immer gegen Horn.

Noch ist nicht viel passiert und trotzdem muss etwas passieren. Aus den Heimspielen gegen die Vienna und Liefering müssen Punkte her, will Horn nicht gleich von Beginn weg hinten nachhecheln.

Jeder Punkt, den „Horn neu“ jetzt macht, ist einer für den Klassenerhalt – da braucht sich niemand etwas vormachen. Jeder Punkt nimmt den Druck raus, im nächsten Spiel unbedingt anschreiben zu müssen. Gerade deswegen wäre Zählbares schon am Freitag wichtig.