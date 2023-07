Wohin geht's?

Ab dem Wochenende rollt der Fußball wieder bewerbsmäßig. Horn tritt in der ersten Runde des ÖFB-Cups bei Regionalliigst Leobendorf an. Die Chancen? Höchstens 50:50. Horn spielt zwar eine Etage höher als der Gegner, ist mit der Mannschaft aus der Vorsaison aber nicht mehr vergleichbar. Von den Leistungsträgern sind nicht mehr viele da, die Neuzugänge unbeschriebene Youngsters, die wenig bis kaum Erfahrung im Erwachsenenfußball haben — aber plötzlich 2. Liga spielen sollen. In der Vorsaison machte oft die breite Bank den Unterschied – diese Qualität gibt's in dieser Saison bei Horn nicht.

Umso wichtiger ist ein Erfolgserlebnis zum Start. Die Cup-Hürde souverän zu nehmen, sorgt für das Selbstvertrauen, das eine Woche später nötig ist, wenn es in der Liga gegen Aufsteiger Leoben losgeht. Horn muss einen kapitalen Fehlstart vermeiden. Denn sonst drohen bis Transferschluss am 31. August noch weitere Abgänge arrivierter Spieler, sollte denen der Kader-Umbau zu radikal und aussichtslos erscheinen.