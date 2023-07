Zweimalige Führung reichte Horn in Leoben nicht

LEOBEN - HORN 3:2. Der SV Horn bastelt nach dem Umbruch im Sommer nach wie vor an seinem Kader, noch am Freitagnachmittag wurde mit Lorenzo Coco (19) von Ried II ein neuer Stürmer präsentiert. Der war am Abend beim Saisonauftakt in Leoben gleich im Aufgebot der Waldviertler, die mit ihrer komplett umgekrempelten, stark verjüngten Mannschaft noch schwer einzuschätzen waren. Im Spiel gegen den Aufsteiger zeigten die Horner dann ein weitgehend gutes Spiel, gingen zweimal in Führung, scheiterten aber in der zweiten Hälfte an der Chancenverwertung - und mussten eine bittere 2:3-Niederlage einstecken.

Der SV Horn hatte einen Auftakt nach Maß. Niklas Hoffmann, der einen Freistoß aus knapp 30 Metern genau ins rechte Kreuzeck hämmerte, brachte die Gäste in Führung. Diese hatte jedoch nur wenige Augenblicke Bestand: In der 19. Minute wurde Winfred Amoah von Emilian Metu im Strafraum zu Fall gebracht - den fälligen Elfmeter (der bereits vierte gegen Horn im zweiten Pflichtspiel der Saison) verwandelte Thomas Hirschhofer.

Pausenführung hielt nicht lange

Es entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, die in beide Richtungen hätte ausschlagen können. Nach einer schönen Aktion auf der linken Seite über Benjamin Mulahalilovic und Paul Lipczinski brachte Marco Hausjell den Vorteil wieder zu den Hornern, die aber alle Hände damit zu tun hatten, diesen in die Pause zu bringen. Erst retteten nach einem Eckball erst Hausjell und dann Hoffmann nach Kopfbällen von Stefan Umjenovic und Timo Perthel. Dann war in der 44. Minute Torhüter Mateo Hotop zur Stelle.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel gelang Leoben der Ausgleich aber doch: Umjenovic schlug einen weiten Ball auf Amoah, der den Ball über Hotop köpfelte. Davon zeigten sich die Waldviertler aber nur mäßig beeindruckt. Nur wenige Minuten später war bei einem Angriff von Florian Fischerauer Torhüter Zan Pelko schon geschlagen, Fischerauer traf aus dann schon spitzen Winkel aber nur mehr das Außennetz der verwaisten Tors.

Horn tonangebend, aber Leoben traf

Die Horner waren ab diesem Zeitpunkt die tonangebende Mannschaft, erspielten sich einige Möglichkeiten, um ein drittes Mal in Führung zu gehen. In der 61. Minute scheiterte Haris Ismailcebioglu nach Hausjell-Vorlage am Torhüter. Dann war es Hausjell selbst, der in Pelko seinen Meister fand.

Dann die spielentscheidende Szene: Direkt von dieser Torchance weg brachte Pelko den Ball zurück ins Spiel, der fand zu Amoah. Dieser wurde von der Mittellinie weg von den Horner Verteidigern nicht attackiert, stach bis zum Strafraum vor. Dort spielte er zu Hirschhofer, der direkt für Kevin Friesenbichler ablegte - und der knallte das Spielgerät ins linke Eck. Statt der dritten Führung für Horn, die erstmalige für Leoben. Und diese hatte Bestand. Der Aufsteiger verteidigte den Heimsieg in der Schlussviertelstunde geschickt.

Statistik:

DSV Leoben - SV Horn 3:2 (1:2).

Torfolge: 0:1 (14., Freistoß) Hoffmann, 1:1 (19., Elfmeter) Hirschhofer, 1:2 (37.) Hausjell, 2:2 (49.) Amoah, 3:2 (77.) Friesenbichler.

Gelbe Karten: Friesenbichler (54., Foul), Hirschhofer (83., Unsportlichkeit), Jancker (79., Unsportlichkeit) bzw. keine.

DSV Leoben: Pelko; Turi, Umjenovic, Weberbauer, Perthel (64. Wild); Lema (64. Maier), Umjenovic, Turi, Horvat, Halper (HZ. Friesenbichler), Amoah (80. Freissegger), Pichler (70. Untergrabner); Hirschhofer.

SV Horn: Hotop; Wimhofer, Joppich, Hoffmann; Ismailcebioglu, Wimhofer, Fischerauer (80. Hahn), Mulahalilovic, Metu, Bauer (80. Bauernfeind); Lipczinski, Hausjell (77. Coco).

1.301 Zuschauer, Schiedsrichter: Florian Jäger.