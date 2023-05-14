FAC Wien - Grazer AK 1902 1:2 (1:1)

Erstellt am 14. Mai 2023 | 12:30
Lesezeit: 2 Min
MF
Mein Fussball
Meinfussball Symbolbild 2. Liga
Foto: shutterstock.com/alphaspirit.it
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In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

14.05.2023  10:30

Statistik:

FAC Wien - Grazer AK 1902 1:2 (1:1)

Torfolge: 0:1 (24.) Jovicic, 1:1 (40.) Miljanic, 1:2 (75.) Jastremski

Karten: Krasniqi (69., Gelbe Karte Foul)Messner (78., Gelbe Karte Kritik), Rusek (37., Gelbe Karte Foul), Lang (52., Gelbe Karte Kritik), Viunnyk (64., Gelbe Karte Foul)

FAC Wien: Kröhn (63. Monsberger), Miljanic, Wallquist, Becirovic (80. Mankowski), Bubalovic, Bertaccini, Spari, Krasniqi (80. Scherzadeh), Keles, Maier, Dos Santos Dias (80. Adewumi)

Grazer AK 1902: Meierhofer, Liendl, Viunnyk (66. Peham), Kalajdzic (66. Jastremski), Rosenberger, Jovicic, Rusek, Gantschnig, Perchtold, Lang, Schriebl (90. Köchl)

687 Zuschauer, Schiedsrichter: Oliver Fluch

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