FAC Wien - Grazer AK 1902 1:2 (1:1)
14.05.2023 10:30
Statistik:
FAC Wien - Grazer AK 1902 1:2 (1:1)
Torfolge: 0:1 (24.) Jovicic, 1:1 (40.) Miljanic, 1:2 (75.) Jastremski
Karten: Krasniqi (69., Gelbe Karte Foul)Messner (78., Gelbe Karte Kritik), Rusek (37., Gelbe Karte Foul), Lang (52., Gelbe Karte Kritik), Viunnyk (64., Gelbe Karte Foul)
FAC Wien: Kröhn (63. Monsberger), Miljanic, Wallquist, Becirovic (80. Mankowski), Bubalovic, Bertaccini, Spari, Krasniqi (80. Scherzadeh), Keles, Maier, Dos Santos Dias (80. Adewumi)
Grazer AK 1902: Meierhofer, Liendl, Viunnyk (66. Peham), Kalajdzic (66. Jastremski), Rosenberger, Jovicic, Rusek, Gantschnig, Perchtold, Lang, Schriebl (90. Köchl)
687 Zuschauer, Schiedsrichter: Oliver Fluch