„Cristiano“ Hoffmann schießt Horn zum Sieg

FAC - Horn 0:1. Die erste Halbzeit verlief auf beiden Seiten schleppend. Vor allem, was die Torchancen betraf. Von denen hatte nur der FAC zwei. Die Beste: In Minute 13 gelangte ein Querpass zur Höhe der Fünfmeter-Linie, doch Seiwald schaffte das Kunststück, den Ball von dort weit neben das leere Tor zu setzen. In Minute 44 war erneut Seiwald zur Stelle, sein Volley ging aber knapp übers Gehäuse. So führte zur Halbzeit Horn – und das, ohne eine einzige Tormöglichkeit gehabt zu haben. Niklas Hoffmann schritt in Cristiano Ronaldo-Manier zum Freistoß, setzte diesen neben der Mauer vorbei via Innenstange ins Netz – 0:1 nach 36 Minuten. Es war der vierte Saisontreffer für den Horner Innenverteidiger. Schon gegen Dornbirn traf Hoffmann per Freistoß in bester Ronaldo-Manier.

Etwas rasanter gestaltete sich die zweite Halbzeit. Los ging’s mit einem Elfmeter-Alarm im Horner Strafraum. Bei einem Zweikampf mit Joppich kam Adewumi zu Fall, Schiedsrichter Pfister ließ weiterlaufen (51.). Horn musste danach umbauen – auch, weil Hajdari bei einem Corner mit einem Gegenspieler kollidierte, mit der Rettung vom Platz gebracht werden musste (66.).

FAC drückte, Horn verjuxte Top-Chancen

Spannend verliefen die Schlussminuten. Der FAC drückte zwar auf den Ausgleich, hatte aber nur noch eine nennenswerte Chance. Nach einem Freistoß kam Woudstra zum Kopfball, Horn-Keeper Hotop, der den angeschlagenen Polster vertrat, holte den Ball mit einer tollen Abwehr aus der Luft (89.).

Horn kam hingegen durch Konter zu den ersten richtig guten Möglichkeiten und hätte . Zunächst verstolperte Bubalovic gegen Hausjell den Ball, der wollte Torhüter Spari umkurven, verlor aber den Ball, den Abpraller setzte Coco am leeren Tor vorbei (84.). Einen Lupfer von Hausjell fischte der FAC-Keeper ebenso noch aus der Luft (91.). Es blieb beim knappen Horner Sieg.

Statistik:

FAC WIEN - SV HORN 0:1 (0:1).

Torfolge: 0:1 (36., Freistoß) Hoffmann.

Gelbe Karten: Wallquist (90+5. Foul), Grimbs (89. Unsportlichkeit), Maier (81. Unsportlichkeit); Wolkner (45+2. Kritik), Mulahalilovic (62. Kritik), Gobara (14. Unsportlichkeit), Bauernfeind (37. Unsportlichkeit), Joppich (16. Foul).

FAC Wien: Spari; Haljeta, Wallquist, Becirovic, Adewumi (59. Woudstra), Bubalovic, Bertaccini, Maier, Smrcka (68. Grimbs), Seiwald (80. Friedrich), Dos Santos Dias.

SV Horn: Hotop; Wimhofer, Hoffmann, Hajdari (65. Lipczinski), Gobara, Ismailcebioglu (73. Coco), Fischerauer (82. Bauer), Mulahalilovic, Joppich, Bauernfeind, Hausjell.

713 Zuschauer, Schiedsrichter: Daniel Pfister.