Stripfing holt im Ländle Big Points

Dornbirn - Stripfing 1:3. Ein bisschen mehr als vier Minuten waren gespielt, da durften die Gäste aus Niederösterreich im Ländle schon das erste Mal jubeln. Ohne Torhüter Kilian Kretschmer (Fingerbruch) und Simon Furtlehner (gesperrt) gestartet, fanden die Stripfinger in Dornbirn gut ins Spiel.

Moritz Wels tankte sich links durch, bei seinem Stangler hatte Darijo Pecirep keine Mühe. Co-Trainer Florian Sattler lobte die Vorarbeit an der Seitenlinie: „Bravo Mo, bravo Mo“, Dornbirns Stadionsprecher vertat sich in der Rückennummer und verkündete Florian Kopp (20) als Torschützen und nicht Pecirep, der die 21 trägt. Wenig später korrigierte er sich.

Nach sieben Minuten schepperte es schon ein zweites Mal, Wels köpfte eine Flanke von Stefan Rakowitz ins Netz, die Fahne ging aber in die Höhe. Eine hauchdünne Entscheidung. Auf der Gegenseite lag nach zehn Minuten Dornbirn-Kapitän William Rodrigues de Freitas im Strafraum der Stripfinger, der Schiedsrichter hatte aber gute Sicht.

Nach 17 Minuten wäre es beinahe 2:0 aus Sicht der Stripfinger gestanden, Joshua Steiger fand mit einem Eckball den Kopf von Abwehrchef Markus Lackner. Dornbirns Goalie Jakob Odehnal klärte im Verbund mit einem Verteidiger auf der Linie. „Bravo Mo“ schrie Sattler nach 26 Minuten abermals, diesmal nach dem 2:0. Pecirep spielte tief auf Steiger, Dornbirns Verteidigung grätschte den Ball noch irgendwie ab, Moritz „Mo“ Wels schnappte ihn sich und schob ihn gekonnt ins kurze Eck.

Wechsel und gleich ein Foul

Dornbirn-Trainer Thomas Janeschitz reichte es schon nach 33 Minuten, da war für Anteo Fetahu Schluss. Für ich kam Noah Bitsche, der sich bei Güclü nur Sekunden später zuerst mit einem Trikotvergehen und dann mit einem kräftigen Stoß – in einer Aktion – vorstellte. Stripfings Kapitän bedachte ihn dafür mit ein paar „netten“ Worten.

Die Heimischen kamen dann erstmals in Minute 37 vor den Kasten von Kretschmer-Vertreter Edwin Djulic. Felix Mandl ließ Florian Kopp stehen, schoss aber am langen Pfosten vorbei. Nach einem weiten Gartner-Ball in Minute 43 wäre es beinahe 3:0 gestanden. Steiger nahm sich das Spielgerät mit er Brust an und links Christos Papadimitriou mit, der in Odehnal seinen Meister fand. So ging es mit dem Zwei-Tore-Vorsprung in die Kabinen.

Pecirep mit Doppelpack

In der zweiten Halbzeit verlagerte sich das Spiel in Richtung Heimmannschaft, die Stripfinger Defensive stand aber gut und bekam alles wegverteidigt. Einer der vielen weiten Bälle rutschte in der Schlussphase doch durch, Lars Nussbaumer überhob Djulic zum 1:2. Die Vorarlberger kamen auf, Stripfing hielt sich aber schadlos - und machte in der Schlussminute den Sack zu. Der eingewechselte Timo Altersberger bediente im Konter Pecirep, der seinen zweiten Treffer und damit den SVS-Sieg bejubelte.

Coach Christian Wegleitner war freilich zufrieden: „Fußball, der Freude macht. Das war mit Ball schon ein Auftritt, der Spaß macht. Der Sieg macht die neun Stunden Heimfahrt richtig gschmackig.“

Statistik:

FC Mohren Dornbirn 1913 - Stripfing 1:3 (0:2).

Torfolge: 0:1 (5.) Pecirep, 0:2 (26.) Wels, 1:2 (85.) Nussbaumer, 1:3 (90.) Pecirep.

Gelbe Karten: ; Güclü (34. Unsportlichkeit), Kopp (38. Unsportlichkeit), Haubenwaller (72. Foul).

FC Mohren Dornbirn 1913: Odehnal; Pereira Brilhante, Rodrigues de Freitas, Fetahu (32. Bitsche), Sato (HZ. Mayr), Mandl (72. Vazquez Fernandez), Marte (78. Popovic), Mischitz (72. Rusch), Marceta, Nussbaumer, De Andrade Souza.

Stripfing: Djulic; Radonjic, Lackner, Kopp; Rakowitz (88. Dizdarevic), Gartner, Güclü (58. Altersberger), Papadimitriou (72. Kreiker); Wels (46. Haubenwaller), Pecirep, Steiger (58. Pazourek).

500 Zuschauer, Schiedsrichter: Arnes Talic.