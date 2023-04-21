KSV 1919 - First Vienna FC 1894 3:0 (0:0)

Erstellt am 21. April 2023 | 20:10
Lesezeit: 2 Min
MF
Mein Fussball
Meinfussball Symbolbild 2. Liga
Foto: shutterstock.com/alphaspirit.it
In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.
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21.04.2023  18:10

Statistik:

KSV 1919 - First Vienna FC 1894 3:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (48.) Grosse, 2:0 (75., Elfmeter) Pichorner, 3:0 (89.) Mohamed

Karten: Miskovic (26., Gelbe Karte Foul), Szerencsi (46., Gelbe Karte Unsportl.), Walchhütter (39., Gelbe Karte Kritik), Heindl (42., Gelbe Karte Foul)Abazovic (21., Gelbe Karte Foul), Velimirovic (75., Gelbe Karte Unsportl.), Tanzmayr (52., Gelbe Karte Kritik), Seiwald (72., Gelbe Karte Unsportl.)

KSV 1919: Pichorner, Grgic, Mandler, Puschl, Amoah (85. Mohamed), Grosse (78. Vásquez Díaz), Heindl, Szerencsi, Giuliani, Miskovic (85. Bajrektarevic), Walchhütter (68. Zikic)

First Vienna FC 1894: Seiwald, Edelhofer (85. Sulzner), Tanzmayr (75. Alar), Kreuzhuber (65. Wunsch), Grozurek, Abazovic (HZ. Velimirovic), Luxbacher Daniel (75. Noy), Auer, Luxbacher Bernhard, Bumbic, Lukse

720 Zuschauer, Schiedsrichter: Florian Jandl

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