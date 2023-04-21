KSV 1919 - First Vienna FC 1894 3:0 (0:0)
21.04.2023 18:10
Statistik:
KSV 1919 - First Vienna FC 1894 3:0 (0:0)
Torfolge: 1:0 (48.) Grosse, 2:0 (75., Elfmeter) Pichorner, 3:0 (89.) Mohamed
Karten: Miskovic (26., Gelbe Karte Foul), Szerencsi (46., Gelbe Karte Unsportl.), Walchhütter (39., Gelbe Karte Kritik), Heindl (42., Gelbe Karte Foul)Abazovic (21., Gelbe Karte Foul), Velimirovic (75., Gelbe Karte Unsportl.), Tanzmayr (52., Gelbe Karte Kritik), Seiwald (72., Gelbe Karte Unsportl.)
KSV 1919: Pichorner, Grgic, Mandler, Puschl, Amoah (85. Mohamed), Grosse (78. Vásquez Díaz), Heindl, Szerencsi, Giuliani, Miskovic (85. Bajrektarevic), Walchhütter (68. Zikic)
First Vienna FC 1894: Seiwald, Edelhofer (85. Sulzner), Tanzmayr (75. Alar), Kreuzhuber (65. Wunsch), Grozurek, Abazovic (HZ. Velimirovic), Luxbacher Daniel (75. Noy), Auer, Luxbacher Bernhard, Bumbic, Lukse
720 Zuschauer, Schiedsrichter: Florian Jandl