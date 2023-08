Zwei Standards besiegeln erste Heimniederlage

Stripfing - Leoben 1:4. Die ersten beiden Überraschungen gab es schon kurz vor dem Anpfiff. Zum einen fehlte Stürmer Darijo Pecirep, der mit Adduktorenproblemen passen musste. Zum anderen nahmen die Stripfinger – eigentlich die Heimmannschaft – auf der mit dem Schriftzug „Gäste“ markierten Bank Platz. Sektionsleiter Gerald Holzknecht klärte auf: „Wir haben bei FAC gegen Ried aufgepasst. Der FAC sitzt auch da.“

Leoben ließ das alles kalt, sie klopften schon nach zwei Minuten mit dem ersten Versuch an, der nur knapp vorbeiging. Allgemein hatten die Steier mehr von der Anfangsphase und in selbiger auch gleich einige Standardsituationen. Aus einer dieser fiel nach zehn Minuten der Führungstreffer. Matej Horvat köpfte eine Freistoßflanke abgefälscht ins Netz und jubelte anschließend auf den Knien rutschend Richtung Trainer Carsten Jancker.

Nur kurz danach musste Kilian Kretschmer rettend gegen Thomas Hirschhofer eingreifen, sonst wäre es schon ganz früh 0:2 aus Sicht der Marchfelder gestanden. Den Versuch des Ex-Sport-Club-Stürmers tauchte er aus der Ecke.

Nach gut 25 Minuten fingen sich die Stripfinger, nahmen mehr am Spiel Teil – vor allem über links und den sehr agilen Dario Kreiker. Gäste-Tormann Zan Pelko war aber bis zur 44. Minute nie richtig gefordert. Dann brach Luca Pazourek rechts durch, sein Abschluss strich jedoch am langen Eck vorbei. Pelkos Handschuhe blieben also weiterhin unberührt. In dieser Phase merkte man allerdings, dass die Elf von Trainer Christian Wegleitner in der Partie war. Der Pausenpfiff kam für den SVS ungünstig.

Doppelwechsel beim SVS

Die Heimischen reagierten zur Pause, Wegleitner brachte mit Nikola Gataric und Lukas Haubenwaller zwei frische Offensivkräfte. Moritz Wels und Denis Dizdarevic blieben in der Kabine. Die Wechsel zeigten gleich zu Beginn Wirkung, Gataric und Haubenwaller brachten sich gut ein. Nach einem Ballgewinn von Simon Furtlehner nahm er links Kreiker mit, dessen Hereingabe krallte sich Pelko. Die Stripfinger Bank schlug die Hände über den Köpfen zusammen.

Damit waren die Stripfinger endgültig im Match und auch die aktivere Mannschaft. Nach einem Corner kam Florian Kopp mutterseelenallein zum Kopfball, mehr als eine Kerze schaute aber nicht heraus. Zeit zum Durchschnaufen blieb keine. Furtlehner klärte hinten per Kopf vor Hirschhhofer (55.), im Konter sah Rakowitz Gataric, dessen Schuss abgefälscht zum Eckball ging.

Und dann klingelte es nach einer Stunde einmal beinahe und einmal tatsächlich. Der gerade eingewechselte Thomas Meier bediente nach einem weiten Schlag Hirschhofer, sein Lupfer zischte um Millimeter am langen Pfosten vorbei. Im direkten Gegenangriff kombinierte sich Stripfing von hinten links bis vorne rechts durch – Christian Gartner sah den einlaufenden Pazourek, der mit dem ersten Kontakt ins lange Eck traf – 1:1.

Stripfinger Beschwerden, Leobener Tor

66 Minuten waren durch, als Kretschmer in allerletzer Sekunde – im Rutschen – vor Asamoah klärte. Da hätte es sonst lichterloh gebrannt. Dann brannte es wirklich – im Stripfinger Strafraum und einige Sicherungen durch. Die Heimmannschaft verlor im vorderen Drittel den Ball – die Mehrheit im Stadion sah dabei wohl ein Foulspiel – Schiedsrichter Leitner ließ laufen. Aus diesem Konter kam Asamoah rechts – nach Meier-Zuspiel – an den Ball und lupfte ihn über Kretschmer. Stripfing reklamierte neben Foulspiel auch noch Abseits, Routinier Gartner monierte: „Zweimal, zweimal musst du abpfeifen.“ Half alles nichts, es stand 2:1 für Janckers Steirer.

Gerade als Stripfing von der Bank noch einmal frischen Wind bringen wollte, schlug Leoben zu. Co-Trainer Florian Sattler rief Linksfuß Christos Papadimitriou schon zu sich, als Leoben einen Corner zugesprochen bekam. Friesenbichler drehte die Ecke mit links zum Tor, Stefan Umjenovic köpfte gekonnt ins lange Eck.

Nach einem abermaligen Corner in Minute 89 war der Käse gegessen. Der eingewechselte Timo Perthel köpfte an der zweiten Stange einmal auf, in der Mitte hielt Julian Turi den Kopf hin. 4:1 war auch der Endstand, weil ein Gataric-Schuss in der Nachspielzeit nur an die Stange klatschte.

Statistik:

Stripfing - DSV Leoben 1:4 (0:1).

Torfolge: 0:1 (10.) Horvat, 1:1 (61.) Pazourek, 1:2 (68.) Amoah, 1:3 (78.) Umjenovic, 1:4 (89.) Turi.

Gelbe Karten: Güclü (69. Kritik), Gartner (69. Kritik), Rakowitz (51. Foul), Wels (27. Foul); .

Stripfing: Kretschmer; Pazourek (74. Steiger), Furtlehner, Dizdarevic (HZ. Gataric), Rakowitz, Güclü, Gartner (82. Safin), Kopp, Wels (HZ. Haubenwaller), Kreiker (79. Papadimitriou), Schmelzer.

DSV Leoben: Pelko; Friesenbichler (80. Halper), Weberbauer (59. Freissegger), Amoah, Wild (73. Perthel), Umjenovic, Lema (59. Maier), Hirschhofer, Pichler, Horvat (80. Eskinja), Turi.

394 Zuschauer, Schiedsrichter: Florian Leitner.