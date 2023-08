Stripfing schlägt Titelaspiranten

SV Stripfing - SV Guntamatic Ried 1:0. Stripfing-Trainer Christian Wegleitner reagiert nach der 1:4-Pleite gegen DSV Leoben und brachte gleich drei frische Akteure in die Startelf. Neben Darijo Pecirep, der nach Adduktorenproblemen wieder stürmte, standen auch der zuletzt zweimal von der Bank gekommene Nikola Gataric und Neuverpflichtung Markus Lackner in der Startelf. Letzter durfte also beim Debüt gleich gegen seine Ex-Kollegen ran.

Im Spiel selbst tauchte Pecirep erstmals ach sechs Minuten vor Ried Goalie Andreas Leitner auf, spitzelte den Ball aber nach Pass von Luca Pazourek knapp vorbei. Generell wusste man in der Anfangsphase nicht, wer hier der Favorit und wer hier der Außenseiter ist. Folgerichtig fiel in Minute 15 auch das 1:0 für Stripfing. Nach einem weiten Ball setze sich Pecirep gegen Nikki Havenaar durch, obwohl der Rieder-Verteidiger eigentlich in der besseren Position war. Pecireps Stangler wurde in der Mitte einmal klug durchgelassen, hinten stand Gataric, der mit dem zweiten Kontakt überlegt ins Eck traf. Die Stripfinger Bank wusste, wem mindestens die Hälfte des Tores gehörte, Co-Trainer Florian Sattler schrie: „Bravo Darijo.“

Bei den Oberösterreichern schlug das Stimmungsbarometer natürlich in die andere Richtung aus. Von den Rängen kam – in einer der kurzen Fangesangspausen – „Reißt euch einmal zam, das gibt’s ja nicht.“

Kretschmer stark

Das schien Früchte zu tragen, denn nach 21 Minuten war auch Ried erstmals gefährlich im gegnerischen Sechzehner. SVS-Goalie Kilian Kretschmer war in der Spieleröffnung schlampig, besserte seinen Bock aber gleich wieder aus. Er war nach einem Schuss von Gontie Junior Diomande gut in der Ecke. Pecirep hatte nach Chip von Christian Gartner nur kurz danach die Riesenchance auf das 2:0, Leitner blieb ein Eins gegen Eins Sieger. Auch Gataric tauchte auf, Leitner musste wieder runter und dem Angreifer den Ball vom Fuß nehmen.

Nach einem Güclü-Fehlpass im Stripfinger Angriffsdrittel brannte es auf der anderen Seite. Ried gelang der vermeintliche Ausgleich, Marinsek war allerdings im Abseits. Der Treffer zählte nicht. Und auch die nächste Chance gehörte den Gästen. Diomande setzte Florian Kopp auf den Hosenboden, zog zur Mitte und visierte wieder das lange Eck an – wieder war Kretschmer da. Den Nachschuss von Nils Seufert konnten die Niederösterreicher abblocken. Das war auch die letzte Aktion von Diomande, er musste verletzungsbedingt runter, für in kam Marc-Andre Schmerböck.

Ried-Coach Maximilian Senft, einst selbst Kicker im Weinviertel, reagierte zur Pause und brachte mit Ex-Leobendorfer David Ungar und David Bumberger frischen Wind.

Elferalarm hier, Lattenschuss dort

Am Geschehen sollte das zunächst wenig ändern, im Gegenteil – Stripfing hätte Mitte der zweiten Halbzeit sogar einen Strafstoß zugesprochen bekommen müssen. „Ganz klarer Elfer“, wusste Wegleitner im Nachgang. Gataric war schon an Leitner vorbei und wurde vom Ried-Schlussmann gelegt. „Aber so ist das halt. Dann bekommst du den nicht und es ist weiter offen“, seufzte der SVS-Coach, der dann sah, dass Senft Abwehrchef Havenaar nach vorne beorderte und Ried noch mehr mit langen Bällen agierte.

Einmal war das Glück auf der Seite der Marchfelder, denn ein Ball landete nur an der Latte, anstatt im Kasten. So blieb es beim 1:0 und damit ersten Zweitligasieg der Vereinsgeschichte. „Es haben heute alle Spieler, in allen Zonen am Feld, sehr leidenschaftlich verteidigt. Deswegen geht der Sieg in Summe auch in Ordnung. Man darf nicht vergessen, wir reden bei Ried noch immer von einem Titelaspiranten“, fand Wegleitner nach dem Schlusspfiff.

Statistik:

Stripfing - SV Guntamatic Ried 1:0 (1:0).

Torfolge: 1:0 (15.) Gataric.

Gelbe Karten: Kretschmer (90+2. Unsportlichkeit), Pazourek (75. Foul), Wels (90+1. Unsportlichkeit), Sattler (90+5. Kritik); Grosse (81. Kritik), Wiesinger (13. Unsportlichkeit), Lutovac (88. Foul).

Stripfing: Kretschmer; Kopp, Lackner (70. Radonjic), Futlehner; Pazourek, Güclü, Gartner (82. Wels), Kreiker (60. Papadimitriou); Gataric, Pecirep (60. Haubenwaller), Rakowitz (60. Steiger).

SV Guntamatic Ried: Leitner; Malic, Havenaar, Wiesinger (46. Bumberger); Wohlmuth, Seufert (46. Ungar), Stosic, Schendl (60. Rossdorfer); Diomande (39. Schmerböck), Grosse, Marinsek (80. Lutovac).

407 Zuschauer, Schiedsrichter: Arnes Talic.