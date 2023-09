0:5! Chancenloses Horn geht in Ried unter

Ried – Horn 5:0. Auswärts läuft’s weiterhin nicht für den SV Horn: Auch die fünfte Saisonpartie in der Fremde endete für die zu Hause noch makellosen Waldviertler mit einer krachenden Niederlage. Zusätzlich bitter: Defensiv-Fixgröße Niklas Hoffmann sah seine fünfte gelbe Karte, fehlt damit in einer Woche beim Heimspiel gegen Kapfenberg.

Von vorne: Vor über 2000 Zuschauern starteten die Rieder Hausherren klar besser in die Begegnung, fanden temporeich immer wieder schnell den Zug Richtung Horner Kasten. Schon nach wenigen Sekunden war es Wilfried Eza, der per Kopf gefährlich wurde. Der Ivorer verfehlte knapp.

Innviertler Doppelschlag schockt Horn

Ried drückte in der Anfangsphase konsequent auf Treffer Nummer eins, der schließlich in der 20. Spielminute fiel: Bei einem Eckball von Nils Seufert stieg ausgerechnet Ex-Horner Nikki Havenaar höher als alle anderen, gewann das Duell gegen Paul Gobara und köpfelte zur hochverdienten 1:0-Führung für den Bundesliga-Absteiger ein. Nur zwei Minuten später kassierten die Horner auch schon den nächsten Gegentreffer: Horns Torwart Niklas Polster agierte bei einem Zuspiel unsicher, hätte den Ball mit den Händen aufnehmen dürfen, da der Pass wohl nicht als beabsichtigter Rückpass gewertet worden wäre. Er spielte den Ball aber zu unplatziert mit dem Fuß weg. Ein gefundenes Fressen für die Rieder und Fabian Wohlmuth, der die Kugel auf Mark Grosse ablegte, welcher zum 2:0 einschoss und sein viertes Saisontor fixierte.

Hofmann kassiert Gelb-Sperre

Auch in weiterer Folge fanden die Waldviertler keine Mittel gegen die stark pressenden „Wikinger“, welche die Elf von Philipp Riederer früh unter Druck setzten. Die erste wirklich nennenswerte Offensivaktion gelang den Hornern erst in der 28. Spielminute, brachte aber nichts ein. Bitterer kam’s für die Gäste nach einer halben Stunde: Schiedsrichter Christopher Jäger zeigte Niklas Hoffmann nach einem Foulspiel seinen fünften gelben Karton. Damit fehlt der Abwehrspieler den Hornern in der kommenden Runde gegen Kapfenberg.

Polster hielt Horn im Spiel

Zurück zum Spielgeschehen: Noch vor der Pause konnte sich Horns Schlussmann Polster mit einer Glanzparade auszeichnen. Nach einem SVR-Freistoß brachte Hoffmann den Ball per Kopf aus eigene Tor, Polster war gerade noch zur Stelle und verhinderte das dritte Gegentor kurz vorm Halbzeitpfiff (42.).

Auch nach dem Seitenwechsel taten sich die Waldviertler gegen die dominanten Gastgeber weiterhin schwer, Joker Valentin Akrap hatte aber beinahe den Anschlusstreffer auf dem Fuß (53.). Der zur Pause für Marco Hausjell gekommene Offensivmann konnte sich das gute Zuspiel aber nicht gut stoppen, etwas zu lang fiel der Pass aus – ansonsten wäre er allein vor Ried-Keeper Andreas Leitner gestanden.

Streurer mit dem dritten Streich

Nur fünf Minuten später war erneut Polster im Mittelpunkt: Der Horner Torwart war im Eins-gegen-eins mit Belmin Beganovic siegreich, der zuvor Hoffmann davonsprintete. Den darauffolgenden Eckball brachte erneut Seufert rein – und konnte Assist Nummer zwei verbuchen: Diesmal war es Oliver Steurer, der per Kopf auf 3:0 für die Rieder erhöhte.

Polster blieb vorerst aber weiterhin Horns Fels in der Brandung, verhinderte in der 68. Spielminute allein gegen Torschütze Grosse ein viertes Gegentor – und weniger als eine Minute später auch gegen Joker Gontie Junior Diomande. Die SV Ried drückte anschließend weiterhin auf das 4:0, nach einer Top-Hereingabe von Wohlmuth verfehlte Beganovic den Horner Kasten nur knapp (71.).

Ried scheitert an der Latte

Brenzlig für Horn wurd’s auch in der 73. Spielminute: Nach einer mustergültigen Seufert-Flanke knallten die „Wikinger“ den Ball an die Unterkante der Latte – der Rieder Nachschuss war dann zu unplatziert und traf Polster. Vier Minuten später war der Ball dann aber doch im Tor: Grosse schnürte einen Doppelpack. Der Rieder Offensivmann zog von der rechten Seite in die Mitte, schloss aus spitzem Winkel ab – der Ball wurde aber noch von Wimhofer abgefälscht, war ungünstig für Polster, der zwar noch dran war, aber das Tor nicht mehr verhindern konnte.

Erst in der 79. Spielminute zwangen die Horner Ried-Goalie Leitner zur ersten Parade: Eine flache, zu unplatzierte Spieleröffnung des ehemaligen Admira-Kapitäns war gefundenes Fressen für den Horner-Kapitän Benjamin Mulahalilovic, dessen Abschluss aber zu schwach ausfiel – und für Leitner kein Problem war, auch nicht als Torschuss gewertet wurde.

Joker fixiert Kantersieg

Sieben Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit gelang den Innviertlern dann der nächste starke Angriff: Joker Beganovic wurde sehenswert freigespielt, ließ sich die Chance nicht nehmen und vollendete trocken ins lange Eck. Er fixierte damit den 5:0-Endstand. Beinahe hätte die Truppe von Maximilian Senft aber sogar nochmal eins draufgelegt, in Minute 85 war Polster hauchdünn vor Doppelpacker Grosse am Ball.

Damit feierten die Rieder im neunten Spiel ihren dritten Saisonsieg und bleiben, wie auch Gegner Horn, im eigenen Stadion makellos, verbesserten außerdem ihre gute Tordifferenz durch den Kantererfolg. Für Horn setzte sich hingegen mit der Klatsche im Innviertel die Negativserie in der Fremde fort, auch das fünfte Auswärtsspiel in dieser Saison ging in die Hose. Am nächsten Spieltag treffen die Horner dann am Freitagabend daheim auf Kapfenberg, Ried gastiert zeitgleich in Amstetten.

Statistik:

SV Guntamatic Ried - SV Horn 5:0 (2:0).

Torfolge: 1:0 (20.) Havenaar, 2:0 (23.) Grosse, 3:0 (59.) Steurer, 4:0 (78.) Grosse, 5:0 (83.) Beganovic.

Gelbe Karten: Celic (33. Foul), Eza (45. Unsportlichkeit), Seufert (85. Unsportlichkeit), Wohlmuth (61. Foul), Pomer (74. Unsportlichkeit); Mulahalilovic (26. Foul), Hoffmann (30. Foul).

SV Guntamatic Ried: Leitner; Malic, Wohlmuth, Grosse, Marinsek (65. Diomande), Pomer (75. Bumberger), Seufert, Steurer, Eza (HZ. Beganovic), Havenaar (81. Ungar), Celic (81. Mayer).

SV Horn: Polster; Gobara, Mulahalilovic, Lipczinski (65. Metu), Joppich, Bauernfeind, Wimhofer, Hoffmann (65. Hajdari), Ismailcebioglu (HZ. Bauer), Coco, Hausjell (49. Akrap).

Innviertel Arena, 2.220 Zuschauer, Schiedsrichter: Christopher Jäger.