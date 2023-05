Horn verhilft Dornbirn zum Klassenerhalt

SV Horn - FC Mohren Dornbirn 1913 0:2. Vier Spiele in Folge hatte Herbstmeister Horn zuletzt ohne Niederlage über die Bühne gebracht, dreimal gewonnen, einmal remisiert. Gegen Abstiegskandidat Dornbirn gingen die Waldviertler folglich als klarer Favorit in die Partie – brachten diese Erwartungshaltung aber nicht auf den Platz. Die Gäste aus dem Ländle hatten indessen die Chance, wichtige Punkte für den Abstiegskampf zu sammeln – und eventuell sogar mit einem Dreier den Klassenerhalt zu fixieren. Ihren bisher letzten Sieg fuhren die Dornbirner allerdings Mitte April ein.

Balotelli beinahe mit Blitz-Führung

Vor 500 Zuschauern erwischte Dornbirn den konsequenteren Start, legte einen kämpferischen Auftritt hin. Die Folge: Ein Chancenplus für die Vorarlberger, Gustavo Balotelli hatte schon nach wenigen Sekunden eine frühe Führung auf dem Fuß. Wenig später vergab er erneut eine gute Möglichkeit (15.), ebenso wie kurz zuvor Cavafe (12.). Sichtlich etwas überwältigt vom anfangs starken Auftritt der Gäste ließ Horner Gefahr auf sich warten, die erste nennenswerte Torchance erarbeiteten sich die Waldviertler erst in Minute 19: Burak Yilmaz ließ die Möglichkeit aber ungenützt.

Infolgedessen blieben bis zur Halbzeitpause aussichtsreiche Chancen hüben wie drüben aus, das Match wurde zunehmend ausgeglichener. Einzelne Halbchancen fanden zwar die Vorarlberger vor, scheiterten aber an der Präzision im Abschluss oder beim letzten Pass.

Santin schockt Horn nach der Pause

Aus den Kabinen kommend eröffneten die Dornbirner dafür Spielabschnitt zwei ident zu Hälfte eins – mit dem Unterschied, dass es diesmal klingelte: Sebastian Santin ließen die Waldviertler gewähren, ins kurze Eck bugsierte er von der Strafraumgrenze aus das Runde ins Eckige (48.). Der Treffer verlieh den Dornbirnern anschließend augenscheinlich Auftrieb, der Führungsausbau ließ aber dennoch auf sich warten. Trotzdem blieben die Horner Hausherren offensiv anschließend weitgehend blass, kassierten dafür in Spielminute 70 das praktisch spielentscheidende 0:2: Balotelli, der zuvor bereits Hochkaräter vernebelt hatte, ließ sich seine dritte gute Chance nicht nehmen und fixierte den Endstand – und damit auch den Klassenerhalt für den FC Dornbirn, der mit 34 Punkten auf Platz zehn nicht mehr in die Drittklassigkeit rutschen kann. Auch im Finish konnten die Horner an der ersten Niederlage seit vier Partien nämlich nicht mehr rütteln – diese dafür ebenso wenig am Waldviertler Tabellenplatz, die Elf von Coach Philipp Riederer bleibt auf Rang vier. Am abschließenden 30. Spieltag steht für den SV Horn nun das Niederösterreich-Derby gegen den fünftplatzierten Tabellennachbarn Amstetten auf dem Programm, kommenden Sonntagnachmittag gastieren die Waldviertler im Mostviertel.

26.05.2023 19:15

Statistik:

SV Horn - FC Mohren Dornbirn 1913 0:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (48.) Santin, 0:2 (70.) Santos Costa

Karten: Ismailcebioglu (65., Gelbe Karte Foul), Gashi (77., Gelbe Karte Unsportl.), Hausjell (90+2., Gelbe Karte Foul), Ikekpolor (23., Gelbe Karte Unsportl.)Favali Batalha (9., Gelbe Karte Unsportl.), Mathis (54., Gelbe Karte Kritik), Krnjic (83., Gelbe Karte Foul), Kerber (90+2., Gelbe Karte Unsportl.)

SV Horn: Linke; Pronichev (62. Hausjell), Yilmaz Okan (74. Stojak), Tomka, Ikekpolor (HZ. Macher), Wallner (62. Gashi), Yilmaz Burak (74. Bauer), Mulahalilovic, Neumayer, Ismailcebioglu, Lipczinski

FC Mohren Dornbirn 1913: Zwischenbrugger; Santos Costa, Stefanon (59. Kerber), Favali Batalha, Santin (90. Mandl), Vazquez Fernandez, Nussbaumer, Krnjic (83. Rusch), Mathis (90. Wieser), Marte, Rodrigues de Freitas

500 Zuschauer, Schiedsrichter: Thomas Fröhlacher