Horner Traumtore ebneten Weg zum Sieg

Horn - Dornbirn 3:0. Ausgeglichen schien die Ausgangslage vorm Spiel Horn gegen Dornbirn. Nach fünf Spielen hielten beide Teams bei je zwei Siegen und drei Niederlagen, lagen in der Tabelle hintereinander platziert. Ausgeglichen gestalteten sich auch die ersten 25 Minuten. Ein Mittelfeldgeplänkel, ohne nennenswerte Aktionen. Doch dann legten die Horner den Schalter um, spielten die Gäste in den folgenden Phasen richtig an die Wand. In Minute 29 landete der Ball auch erstmals im Tor. Mulahalilovic bediente Coco mit einem Traumpass in die Tiefe, der schob ein – Coco stand aber im Abseits, Treffer zurecht aberkannt.

Vier Minuten später durfte dann doch Horns Führung bejubelt werden. Mulahalilovic ging rechts durch, seinen Querpass klärte zwar Dornbirn-Kapitän Rodrigues, an der Strafraumgrenze lauerte aber Ismailcebioglu, der nicht lange fackelte, den Ball wuchtig in die Kreuzecke donnerte – 1:0.

Horn lief nun im Minutentakt Richtung Dornbirner Gehäuse. Wieder ein schneller Angriff, diesmal über links. Coco setzte Ismailcebioglu toll in Szene, der tankte sich gegen zwei Dornbirner durch, schloss in Bedrängnis mit einem satten Schuss knapp übers kurze Kreuzeck ab. Gleich danach tauchte Hausjell am Sechzehner auf, lief nach innen, sein Schuss fiel aber zu zentral aus, Keeper Odehnal parierte.

Horn weiter am Drücker und in Minute 38 mit dem 2:0. Ein Top-Angriff über rechts, Lipczinksi schüttelte unwiderstehlich seinen Gegenspieler ab, Querpass, wo sich Hausjell und Coco versuchten, deren Schüsse aber von der Linie gekratzt wurden. Doch Coco kam erneut zum Ball, lupfte diesen akrobatisch per Ferse rüber zu Lipczinski, der den Ball wuchtig unter die Latte donnerte. Akrobatisch auch der Torjubel: Lipczinski feierte – wie schon gegen die Vienna – seinen Treffer mit einem Rad-/Salto-Überschlag.

Horn ließ Kantersieg aus

In der zweiten Halbzeit ging’s in derselben Tonart weiter. Horn dominierte, Dornbirn reagierte – wenn überhaupt. In der Offensive brachten die Vorarlberger rein gar nichts zustande. Nach einer anfänglichen Zurückhaltung Horns, lief die Kugel ab Minute 55 wieder wie auf einer schiefen Ebene. Drei Top-Chancen seien erwähnt. Minute 56: Angriff über rechts, Coco zog alleine in den Strafraum, legte sich den Ball aber zu weit vor, schoss schließlich Keeper Odehnal an. Drei Minuten später: Ismailcebioglu tunnelte seinen Gegenspieler an der rechten Seite, legte ab auf Mulahalilovic. Dessen Schuss vom Sechzehner ging knapp vorbei. Gleich in der nächsten Aktion ging Mulahalilovic erneut rechts durch, seinen scharfen Querpass boxte Odehnal weg, den Abpraller brachte Coco jedoch nicht im leeren Tor unter.

Hoffmann wie Ronaldo

Horn diktierte weiter, benötigte aber einen Standard für das 3:0. Abwehrturm Niklas Hoffmann legte sich in Minute 85 den Ball zum Freistoß, schritt danach in Cristiano Ronaldo-Manier zurück, um wie der Superstar Maß zu nehmen. Die Mission gelang, Hoffmann setzte den Ball genau in die Kreuzecke. Horns dritter Sieg im dritten Heimspiel war perfekt.

Statistik:

SV Horn - FC Mohren Dornbirn 1913 3:0 (2:0).

Torfolge: 1:0 (33.) Ismailcebioglu, 2:0 (39.) Lipczinski, 3:0 (85., Freistoß) Hoffmann.

Gelbe Karten: Hahn (80. Unsportlichkeit), Ismailcebioglu (27. Foul), Bauernfeind (51. Unsportlichkeit); Bitsche (38. Foul).

SV Horn: Polster; Hoffmann, Ismailcebioglu (70. Hajdari), Gobara (87. Drljepan), Wimhofer, Lipczinski (75. Hahn), Joppich, Bauernfeind (87. Metu), Hausjell, Coco (87. Hinterleitner), Mulahalilovic.

FC Mohren Dornbirn 1913: Odehnal; Vazquez Fernandez, Netala (HZ. Pereira Brilhante), Rodrigues de Freitas, Nussbaumer (74. Mayr), Santin, Fetahu, Sato (HZ. Mandl), Popovic (HZ. Marceta), Rusch (58. Mischitz), Bitsche.

520 Zuschauer, Schiedsrichter: Stefan Ebner.