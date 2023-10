Lucky Punch für den Tabellenführer

Horn - GAK 1:2. Die erste Halbzeit gestaltete sich flott, kampfbetont und über weite Strecken ausgeglichen. Wenngleich der GAK die besseren Tormöglichkeiten hatte. Die erste gab’s gleich in Minute drei: Der Ex-Horner Cheukoua tankte sich an der linken Seite durch, seinen Abschluss aus spitzem Winkel parierte Horn-Keeper Polster. Kurz darauf eine richtig dicke Möglichkeit für Horn: Hausjell zog aus 20 Metern ab, setzte den Ball an die Stange, den Nachschuss brachte Coco nicht im Tor unter, schoss daneben.

Mit der nächsten guten Szene gingen die Grazer in Führung. Schiestl mit einem Querpass zur Mitte, Hoffmann wehrte den Ball nur kurz ab, Schriebl kam aus vollem Lauf und sorgte mit einem platzierten Schuss für das 0:1 (14.). Schriebl war es auch, der bei zwei weiteren Aktionen seinen zweiten Treffer am Fuß hatte. Zunächst traf er aus guter Position nur das Außennetz (28.), danach verstolperte Bauernfeind ein Zuspiel von Keeper Polster, Schriebl umkurvte Horns Schlussmann, der klärte den Lupfer aber noch mit einer Top-Parade (31.). Da der GAK eine höhere Pausenführung in den Sand setzte, schlug Horn in Minute 45 noch zurück: Freistoß von Mulahalilovic aus dem Halbfeld, Hausjell düpierte mehrere Gegenspieler, seine Flanke verlängerte Hoffmann per Kopf zum zweiten Pfosten, wo der aufgerückte Wimhofer den Ball zum 1:1 über die Linie grätschte.

Der zweite Abschnitt gestaltete sich die ganze Zeit über ausgeglichen. Die Zweikampf-Intensität und das Tempo blieben weiter hoch, die Chancen nahmen hingegen rapide ab. So gab’s auf beiden Seiten vorerst nur eine. In Minute 56 landete nach einem GAK-Eckball der Ball im Tor, doch Schiedsrichter Schilcher sah beim Kopfball von Cheukoua ein Foulspiel an Gobara und gab den Treffer daher nicht. Für Horn klopfte Hoffmann in Minute 65 an. Er hob einen Freistoß von der Mittellinie direkt aufs Tor, überraschte damit beinahe GAK-Keeper Meierhofer, der den Ball mit Hilfe der Latte klärte.

In der 82. Minute fiel schließlich doch noch der Siegestreffer des Tabellenführers: Ein Freistoß aus dem Halbfeld, im Strafraum fiel Lipczinksi beim Laufduell zu leicht und Gantschnig donnerte den Ball wuchtig unter die Latte. In der vierten Minute der Nachspielzeit hatte Horn noch den Ausgleich am Kopf, doch Hausjell platzierte den Ball aus kurzer Distanz direkt in die Arme des GAK-Keepers. Es blieb beim zehnten Saisonsieg der Grazer.

Statistik:

SV HORN - GRAZER AK 1902 1:2 (1:1).

Torfolge: 0:1 (14.) Schriebl, 1:1 (45.) Wimhofer, 1:2 (83.) Gantschnig.

Gelbe Karten: Hoffmann (27. Unsportlichkeit), Hajdari (40. Kritik), Wimhofer (83. Kritik), Hausjell (83. Kritik), Bauernfeind (82. Unsportlichkeit); Schriebl (41. Foul), Perchtold (33. Unsportlichkeit), Zaizen (81. Foul), Gantschnig (64. Foul), Spirk (92. Kritik).

SV Horn: Polster; Hajdari (55. Lipczinski), Hausjell, Ismailcebioglu (88. Hahn), Hoffmann, Wimhofer, Gobara, Mulahalilovic, Coco (69. Fischerauer), Bauernfeind, Joppich.

Grazer AK 1902: Meierhofer; Jovicic, Holzhacker, Perchtold, Schiestl (63. Jager), Gantschnig, Schriebl (86. Oberleitner), Cheukoua (75. Rusek), Lang, Eloshvili (63. Zaizen), Lichtenberger (63. Stefanon).

850 Zuschauer, Schiedsrichter: Dominic Schilcher.