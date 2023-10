Horns Heimserie ist zu Ende

Horn - Kapfenberg 0:2. Die Gäste begannen gleich mit einer starken Aktion. Kurz abgespielter Freistoß in Minute eins, Guedes hebt den Ball Richtung Horner Tor, Keeper Polster kann den Ball gerade noch drüber drehen. Auch in Minute neun war Polster am Posten: Corner, Kopfball von N’zi aus kurzer Distanz, Horns Torhüter pariert.

Ab diesem Zeitpunkt kamen auch die Horner auf – und verbuchten ebenso gute Möglichkeiten. Erste Abschlüsse von Ismailcebioglu (10.) und Hahn (12.) fielen noch zu schwach aus, wesentlich eindeutiger waren da die folgenden Chancen, beide Male nach einem Corner. Zunächst köpfelte Wimhofer den Ball knapp vorm Tor stehend aber zur Seite (17.), danach hatte Gobara gleich zweimal Pech (22.). Seinen Schuss vom Fünfer kratzte Miskovic ebenso von der Linie, wie seinen folgenden Kopfball. Hier hätte Horn in Führung gehen müssen. Auf der anderen Seite fanden aber auch die Kapfenberger noch eine richtig gute Möglichkeit zur Führung vor. Miskovic setzte Guedes ideal ein, der chipte den Ball am herauskommenden Polster drüber, verfehlte das Tor nur um Zentimeter. So ging’s mit einem 0:0 in die Pause.

Effektive Steirer

Nach dem Wechsel tat sich lange Zeit chancentechnisch nichts. Die Teams neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld. Erst in Minute 61 die erste Möglichkeit für Horn. Flanke von Mulahalilovic, in der Mitte setzte Ismailcebioglu den Ball aus aussichtsreicher Position per Kopf neben das Tor. Effektiver im Finish hingegen die Gäste. 71. Spielminute: Corner, in der Mitte setzte sich Hofleitner im Kopfball-Duell gegen Wimhofer durch und nickte zur Kapfenberger Führung ein. Die war schlussendlich nicht mehr gefährdet. Im Gegenteil. In der 88. Minute spielte Seidl Zikic ideal frei, der schob den Ball an Polster zum 2:0-Endstand vorbei.

Statistik:

SV Horn - KSV 1919 0:2 (0:0).

Torfolge: 0:1 (71.) Hofleitner, 0:2 (88.) Zikic.

Gelbe Karten: Polster (83. Unsportlichkeit), Hajdari (90+4. Foul); Hofleitner (84. Foul), Mandler (83. Unsportlichkeit).

SV Horn: Polster; Bauernfeind, Metu (82. Hajdari), Hahn (82. Bauer), Joppich, Mulahalilovic, Lipczinski (90+1. Petuely), Ismailcebioglu (90+1. Alozie), Coco, Gobara, Wimhofer.

KSV 1919: Strebinger; Miskovic, Ferreira Guedes (51. Hofleitner), Haxha (63. Seidl), Heindl, Puschl (89. Pichorner), Murza (63. Leimhofer), N"zi, Mandler, Walchhütter (63. Zikic), Szerencsi.

680 Zuschauer, Schiedsrichter: Emil Ristoskov.