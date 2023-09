Wieder kein Auswärtspunkt für Horn

Lafnitz - Horn 2:0. Ausgeglichen schien die Ausgangslage vor diesem Duell. Sowohl Lafnitz und Horn hielten bei je drei Siegen und Niederlagen. Die Siege wurden allesamt auf eigener Anlage eingefahren. Ausgeglichen auch die bisherige Duell-Bilanz: Jeweils fünf Siege, bei einem Remis.

Nach anfänglichem Abtasten legten die Steirer in Minute 14 vor: Superpass über 30 Meter von Poldrugac in die Schnittstelle auf Leipold, der setzte sich gegen Joppich, der noch dazu wegrutschte, im Laufduell durch und lupfte den Ball an Keeper Polster zum 1:0 vorbei. Ein Weckruf für die Horner. Die versuchten nun, offensiv aktiver zu werden. Das gelang. Weiter Einwurf von Lipczinksi, Hoffmann wickelte am Fünfer seinen Gegenspieler ein, sein Abschluss aus der Drehung wurde aber noch in den Corner geblockt (21.).

Danach war zweimal binnen weniger Augenblicke Hausjell am Zug. Zunächst parierte Zingl seinen Schuss, wenige Sekunden später sprang er regelrecht in einen Ball, den abermals der Lafnitz-Torhüter entschärfte. Horn drückte nun, hatte in Minute 31 die nächste Top-Chance. Pass in die Schnittstelle auf Coco, seinen Abschluss parierte abermals Zingl. Erst in Minute 37 gaben die Gastgeber wieder ein offensives Lebenszeichen von sich: Poldrugac traf die Stange, allerdings aus Abseitsstellung. Im Gegenzug setzte sich einmal mehr Hausjell links durch, einmal mehr machte Zingl – diesmal per Fußabwehr – den Hornern einen Strich durch die Rechnung.

Knapp vor der Pause musste sich Horn aber bei U21-Teamkeeper Polster bedanken. Der bewahrte sein Team bei einem Poldrugac-Schuss mit einem tollen Reflex vor dem zweiten Gegentreffer.

Elfmeter vergeben

Nach dem Wechsel legten gleich wieder die Horner los. Hausjell lief allein auf Zingl zu, brachte den Ball aber wieder nicht am Torhüter vorbei. Das Spiel war nun völlig ausgeglichen, die Chancenmomente fehlten aber auf beiden Seiten. Erst im Finish kam wieder Schwung rein. Flanke in den Horner Strafraum, Joppich sprang Richtung Ball, spielte diesen allerdings nur mit dem Arm – Elfmeter. Poldrugac trat an, jagte den Ball aber weit über das Tor (77.). Kurz danach aber dennoch die endgültige Entscheidung. Leipold dribbelte von rechtsaußen nach innen, zog von der Strafraumgrenze genau in die Kreuzecke ab – 2:0 (80.). Der Endstand. Horns vierte Niederlage im vierten Auswärtsspiel war fixiert.

Statistik:

SV Licht-Loidl Lafnitz - SV Horn 2:0 (1:0).

Torfolge: 1:0 (14.) Leipold, 2:0 (80.) Leipold.

Gelbe Karten: Siegl (72. Unsportlichkeit), Poldrugac (32. Foul), Prohart (90+4. Foul); Joppich (72. Unsportlichkeit), Hoffmann (45. Foul).

SV Licht-Loidl Lafnitz: Zingl; Lederer, Prohart, Feyrer, Schriebl, Sene, Knollmüller (67. Burmeister), Poldrugac (90+1. Neubauer), Leipold (90+1. Prasch), Siegl, Murataj (72. Radics).

SV Horn: Polster; Joppich (88. Alozie), Bauernfeind (88. Metu), Hausjell (88. Akrap), Ismailcebioglu (72. Hahn), Coco, Mulahalilovic, Lipczinski, Gobara, Wimhofer, Hoffmann.

370 Zuschauer, Schiedsrichter: Markus Greinecker.