Finale um den Klassenerhalt

Young Violets - Admira 0:0. Die Admira und der Abstieg: Es bleibt bis zum Schluss spannend. Weil die Südstädter bei den Young Violets nicht über ein 0:0 hinauskamen. Dabei kam die Admira besser ins Spiel, Jakob Tranziska scheiterte nach acht Minuten nach einem Drehschuss am Veilchen-Keeper. Auch Angelo Gattermayer und George Davies fanden im Schlussmann ihren Meister, nach einem Eckball traf die Wright-Elf nur die Stange. Dann hatten die Jung-Austrianer zwei Mal Pech, trafen Aluminium.

Finale gegen Steyr

Mit Fortlauf des Spiels wurde der Abstiegsfight zerfahrener. Die besseren Chancen gegen Ende hatte aber wieder die Admira. Gattermayer schoss drüber, der eingewechselte Reinhard Young scheiterte kurz vor Schluss abermals am Schlussmann. So blieb es bei der Nullnummer, welche für die Young Violets den Abstieg in die Regionalliga Ost bedeutet. Auch Rapid II muss den Gang in die Ostliga antreten. Für die Admira droht damit am letzten Spieltag das direkte Finale gegen den letzten Abstiegsplatz. Da kommt es zum Heimspiel gegen Steyr, die aktuell als Drittvorletzter absteigen müssten. Der Admira reicht ein Punkt, verlieren ist verboten. Sonst droht den Panthern das gleiche Schicksal wie den Young Violets und Rapid II.



Statistik:

Young Violets Austria Wien - FC Flyeralarm Admira 0:0 (0:0)

Torfolge:

Karten: Haubenwaller (71., Gelbe Karte Foul)Vorsager (68., Gelbe Karte Foul), Lukacevic (., Gelbe Karte Kritik), Tranziska (40., Gelbe Karte Foul)

Young Violets Austria Wien: Kreiker (73. Au Yeong), Conde, Fischerauer, Schmelzer, Hahn, El Moukhantir, Kopp, Dizdarevic (73. Pross), Mester (88. Radonjic), Pazourek, Safin (64. Haubenwaller)

FC Flyeralarm Admira: Gattermayer, Schmidt (63. Ristanic), Puchegger (83. Schöller), Malicsek, Tranziska (63. Young), Davies (83. Puczka), Vorsager, Galle (78. Ibrahimoglu), Keckeisen, Lukacevic, Haas

777 Zuschauer, Schiedsrichter: Walter Altmann