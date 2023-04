Gindl hat wieder Lunte gerochen

Werbung

Einen offenen Schlagabtausch um die Nummer eins lieferten sich Simon Spari und Mathias Gindl in der Wintervorbereitung beim FAC.

Spari entschied, wie auch schon im Herbst, das Rennen schlussendlich für sich, der Bad Pirawarther Gindl hing wieder in der Warteschleife. Gegen die Amateurteams von Rapid und Sturm Graz (jeweils 0:1-Niederlagen), saß der 22-Jährige nur auf der Bank, danach verletzte sich Spari, Gindl durfte Mitte März gegen Amstetten ran. „Eine Verletzung wünscht man keinem, das ist eh klar. Auf dem Platz zu stehen, ist aber ein geiles Gefühl und natürlich hab ich mich gefreut, dass ich wieder einmal in einer Zweitliga-Partie gespielt hab‘“, sagte er im Gespräch mit der NÖN.

Zweimal gespielt, einmal zu Null

Zweimal hütete er das Tor der Athletiker, beim 0:1 gegen Amstetten musste er noch hinter sich greifen, beim 0:0 gegen die Admira durfte er sogar ein clean-sheet bejubeln. Im Nachgang gibt er zu: „Beim ersten Match war ich schon relativ angespannt, aber das hat sich dann schnell gelegt.“ Lieber als das 0:0 (bis dato auch der einzige Frühjahrspunkt der Floridsdorfer) hätte Gindl noch einen vollen Erfolg genommen: „Ein zu Null ist immer schön, aber ein Sieg ist noch schöner.“

Letzte Woche gegen Vorwärts Steyr meldete sich Konkurrent Spari wieder fit, Gindl rückte erneut ins zweite Glied. Wie geht er damit um, wie sind die Kommunikationswege zwischen Trainern und Spielern? „Man merkt es dann beim Abschlusstraining, beim Spielaufbau oder bei den defensiven Standards. Welcher Tormann da drin steht beziehungsweise am Flipchart auf dem Magneten drauf ist, der spielt dann auch am Matchtag.“

Auch wenn er am Freitag, als sein Ex-Klub, die Young Violets, zu Gast war, gerne gespielt hätte, will Gindl weiter Gas geben: „Das wäre natürlich toll gewesen. Meine Freunde haben mir im Vorfeld schon geschrieben. Aber ich will nicht nur gegen den Ex-Verein spielen. Ich will immer gern spielen.“