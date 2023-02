Admiras neue Eigenständigkeit

Ein Abschied ist es nicht. Dennoch ging eine achtjährige Ära zu Ende. Denn Philip Thonhauser ist nicht mehr Präsident der Admira. „Der Titel war mir nicht wichtig. Im Vordergrund ist, dass wir die Admira weiterbringen“, sprüht der nunmehrige Vorstand für Profisport, Amateur- und Nachwuchsbetrieb vor Tatendrang, „und das am besten in einem Führungsteam wie jetzt, das taugt mir am meisten. Ich will vor allem in der sportstrategischen Ausrichtung helfen.“ Für Thonhauser sei es eine logische Konsequenz gewesen, dass Christian Tschida den Posten des Präsidenten übernimmt – weil er als Sponsor auch für das nötige Geld im Admira-Budget sorgt.

Seuling weg, Admira wieder eigenständig

Am Dasein von Haupt- und Brustsponsor Flyeralarm ändert das nichts, wie Thonhauser bekräftigt: „Da sehe ich kein Konfliktpotenzial.“ Am Einfluss allerdings schon. Denn wie die NÖN erfuhr, gibt es den bisherigen sperrigen Begriff des Technischen Direktors nicht mehr. Der von Sponsor Flyeralarm eingesetzte Jochen Seuling, der diese Position bisher bekleidete, ist Geschichte, hat in der Südstadt nichts mehr zu sagen. Womit sich die Admira wieder eigenständig verwaltet – ganz ohne Zurufe aus Deutschland. Kurios: Eine offizielle Aussendung gab es nie. Das war allerdings schon bei Seulings Vorgänger Ramazan Yildirim der Fall.

Womit Thonhauser als Sportvorstand und Sportdirektor Marcel Ketelaer das alleinige Sagen über Transfers haben. „Marcel ist immer mein erster Ansprechpartner. Die Entscheidung, das Rolf Landerl Trainer wird, war die erste, die wir gemeinsam getroffen haben“, gibt Thonhauser Einblicke. Am Aufgabengebiet des Ex-Präsidenten ändert sich trotzdem nicht viel. Die Repräsentation nach außen wird weiterhin Thonhauser übernehmen – auch in Richtung ÖFB.

Dort ist Thonhauser auch als Vorstandsvorsitzender der Bundesliga tätig. Sein Name wurde nach der Inseratenaffäre von Ex-ÖFB-Präsident Gerhard Milletich als potenzieller Nachfolger gehandelt. Doch Thonhauser winkt ab: „Wenn sich jemand die Zeit nehmen kann, das ehrenamtlich zu machen, ist es machbar. Für mich wäre es unverantwortlich, wenn ich es nebenbei mitmache.“ Für ihn wäre es ohnehin logisch, dass es einen hauptberuflichen Präsidenten geben müsse. „Das wäre die richtige Herangehensweise. Der ÖFB ist der wichtigste Sportverband in Österreich, das ist eine Riesenverantwortung.“ Ob dann der neue Präsident Thonhauser heißen würde? „Mein Profil würde passen, ist aber nicht mein Bestreben.“