Admira will wieder eine 1b machen

Ein Jahr ist es her, dass die Admira völlig überraschend das Aus der Juniors verkündete. Ein Jahr Zeit zu überlegen, ob es die richtige Entscheidung gewesen ist. Ein Jahr später sind die Südstädter klüger geworden, wollen wieder mit einer eigenen 1b-Mannschaft ins Rennen gehen. „Wir haben mit den ursprünglichen Juniors ein Jahr pausiert und wollen uns unter neuem Namen wieder einstufen lassen“, gibt Sportvorstand Philip Thonhauser Einblicke. Der neue Name? Admira Panthers! Wo die zweite Mannschaft ihre Krallen zeigen darf, ist allerdings noch unklar.

Die Südstädter stellten einen Antrag, um mit den Panthern in der 1. Landesliga eingegliedert zu werden. „Der Antrag wurde einstimmig abgelehnt“, berichtete NÖFV-Präsident Johann Gartner. Der Verband würde die zweite Mannschaft nach aktuellem Stand in der 1. Klasse Ost einordnen. „Das ist aber nicht in Stein gemeißelt“, bekräftigt NÖFV-Geschäftsführer Heimo Zechmeister. Das will Thonhauser ohnehin nicht akzeptieren, unterstreicht die gute Akademie-Arbeit der Admira. „Es wäre wichtig für den niederösterreichischen Fußball, dass wir höher einsteigen. Es zeigt ja schon die Tatsache, dass viele Mannschaften quer durch mit ehemaligen Admira-Spielern gespickt sind. Unsere Nachwuchsarbeit hat einen anderen Stellenwert und wäre nicht mit der eines normalen 2. Liga-Clubs vergleichbar“, betont Thonhauser. Die Admira verweist darauf, dass SKN St. Pölten in der Saison 2008/09, damals als Zweitligist, mit den Juniors in der 2. Landesliga West eingegliedert wurde. „Nur weil wir damals einen Fehler gemacht haben, heißt das nicht, dass wir ihn wiederholen müssen“, stellt Zechmeister klar. Vor allem Horn und Amstetten pochten in der Vergangenheit genauso darauf, ihr Wunsch wurde aber nicht erfüllt.

Thonhauser gesteht Fehler ein

Doch was sind die Gründe dafür, dass in der Südstadt ein Umdenken in dieser Causa stattgefunden hat? „Die letzte Ausbildungsstufe ist verloren gegangen. Erst durch den Wegfall der Juniors haben wir erkannt, was sie geliefert haben. Den Stellenwert haben wir ihnen vorher nicht gegeben“, muss Thonhauser zugeben. Denn: Akademie-Spieler, die etwa für die U18 zu alt sind, können nicht einfach so nach Traiskirchen verschoben werden, weil ja im Vorhinein die Kooperationsspieler deklariert werden müssen.

Bleibt nur die Möglichkeit, die Youngsters zur 2. Liga-Mannschaft zu schicken, wo der Sprung aber ein sehr großer ist. Es fehlt eine Zwischenmannschaft für die Admira — da sollen die Panthers Abhilfe schaffen. „Das letzte Schuljahr soll damit in der Ausbildung abgedeckt sein“, verdeutlicht Thonhauser.

Die Kooperation mit Regionalligist Traiskirchen bleibt jedenfalls von dem Wiedereinstieg der zweiten Mannschaft unberührt.