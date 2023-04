Admiras historische Auswärtsschwäche

Werbung

Wer nach vergleichbaren Werten sucht, wie sich die Admira bei Auswärtsspielen präsentiert, der muss lange zurückblicken. Magere sechs Punkte in den bisherigen elf Partien stehen bei den Südstädtern zu Buche. Nur ein Sieg in Kapfenberg, zusätzlich drei Unentschieden. Das macht durchschnittlich 0,55 Punkte pro Auswärtsspiel. Dabei war nach dem Bundesliga-Abstieg noch die Hoffnung auf den sofortigen Wiederaufstieg aufgekeimt. Doch vor allem die katastrophale Auswärtsbilanz ließ diesen Traum zerplatzen – und sorgt dafür, dass der Abstiegskampf eingekehrt ist.

21 Jahre ist es her, dass die Admira auswärts einen schlechteren Punktedurchschnitt vorzuweisen hatte. In der Bundesliga-Saison 2001/02 holte die Admira im Schnitt gerade einmal 0,5 Punkte auf fremdem Terrain, stieg als abgeschlagener Tabellenletzer damals nur aufgrund des Konkurses von Serienmeister Tirol nicht ab.

Zu Hause läuft es für Admira viel besser

In der aktuellen Spielzeit gehen von den sechs Auswärtspunkten fünf auf das Konto von Ex-Coach Roberto Pätzold, der die in sieben Spielen holte. Neo-Coach Rolf Landerl schaffte in seinen bisherigen vier Auswärtsspielen einen Punkt. Zuletzt setzte es eine 1:3-Niederlage gegen BW Linz – natürlich auswärts. Das steht aber völlig konträr zur Heim-Performance, die sich nicht verstecken muss. Zum Vergleich: In der Heimtabelle steht die Admira überraschend hinter dem GAK, BW Linz und Horn auf dem vierten Platz – noch vor dem Tabellenführer SKN. 20 ihrer 26 Punkte holten die Südstädter zu Hause, womit gleich 77 Prozent in der Heimat eingefahren wurden. Da kommt das Heimspiel gegen Kapfenberg wie gelegen.