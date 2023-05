„Alte Admira ist wieder da“

Schlusspfiff. Angelo Gattermayer sank zu Boden, ließ seinen Emotionen freien Lauf. Mit seinem Doppelpack avancierte der Stürmer zu einem der Helden, die maßgeblich am 5:2-Auswärtssieg bei Sturm II verantwortlich waren. „Das war eine Riesenerleichterung, die letzten Wochen waren für uns als Mannschaft schwierig“, gibt Gattermayer Einblicke in seine Gefühlswelt.

Der Knackpunkt des Spiels war ein Elfmeter, den die Admira beim Stand von 2:2 und einem Mann weniger zugesprochen bekam. Gattermayer trat an — und verwertete eiskalt zum zwischenzeitlichen 3:2. Ob er da Druck verspürt hat? „Nein. Das sind genau die Situationen, die ich will, für die man Fußball spielt“, scheute sich der 20-Jährige nicht davor, Verantwortung zu übernehmen.

Mit den drei Punkten ist die Admira damit derzeit nicht mehr in der Abstiegszone. Was nicht bedeutet, dass es in den letzten vier Spielen nicht weiter eng bleiben wird. „Das neue Trainerteam hat extrem viel mit uns gearbeitet. Wir sind als Mannschaft wieder zusammengerückt und eine Einheit geworden“, nennt Gattermayer einen weiteren Punkt, wieso der Erfolg gegen Sturm II zustande kam. Einen Erfolg wird es auch in Dornbirn brauchen. Gattermayer ist sich sicher, dass die Südstädter wieder in der Spur sind: „Wir haben gezeigt, dass die alte Admira wieder da ist.“