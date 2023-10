Champions League-Flair statt 2. Liga-Alltag. Für die Admira-Delegation um Präsident Christian Tschida, Co-Geschäftsführer Niklas Belihart und Sportdirektor Peter Stöger stand ein Arbeitsbesuch in Glasgow an. Mit Matthew Anderson und Tobi Oluwayemi gibt es ja bereits zwei Spieler, die von Celtic in die Südstadt wechselten. Wobei das nur eine sanfte Einführung in die Partnerschaft war — eine offizielle Kooperation steht jedoch weiterhin aus. „Es ist darum gegangen, dass wir Gespräche führen wie wir die Kooperation entwickeln können. Man sucht nach Win-Win-Situationen, wo alle profitieren. Und Celtic ist wirklich sehr interessiert an der Partnerschaft“, gibt Stöger Einblicke.

Tête-à-Tête mit Brendan Rodgers

Die Gespräche seien von viel Respekt geprägt gewesen, „es besteht eine gute Chance, dass wir das hinbekommen“, führt Stöger weiter aus, „das geht aber nicht von heute auf morgen.“ So gab es etwa auch einen kurzen Austausch mit Celtic-Coach Brendan Rodgers. Beim Champions League-Spiel der Schotten gegen Atĺetico Madrid war das Admira-Trio ebenso im Stadion wie beim Youth League-Duell der beiden Mannschaften. Den Celtic-Park kennt Stöger noch bestens aus seiner Zeit als Trainer bei Ferencvaros Budapest, wo er in der Europa League eine 0:2-Niederlage hinnehmen musste. „Definitiv eines der besten Stadien in Europa mit einer unglaublichen Stimmung“, schwärmte Stöger über die Atmosphäre beim 2:2-Remis der Schotten gegen die Simeone-Elf.