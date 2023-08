Aufholjagd dank Gashi-Traumtor

„Wie so oft sind wir in den ersten Minuten nicht gut reingestartet.“ Admira-Captain Willi Vorsager sprach das an, was sich alle dachten. Denn Schlusslicht Amstetten ging nach neun Minuten in Führung. Ausgerechnet der Ex-Admiraner Dominik Starkl vollendete nach einem Abwehrfehler der Südstädter zum 1:0, verzichtete auf einen großen Torjubel.

Das weckte die Hausherren auf, die dann deutlich besser in die Partie fanden. Vor allem Albin Gashi zeigte auf. Der dribbelte sich durch, zog aus der Ferne mit einem sehenswerten Schuss ins Kreuzeck ab. 1:1 – und die Admira wieder voll in der Partie. „Wir wollen hungrig sein und müssen lernen zuzugreifen. Das haben wir dieses Mal gemacht“, zeigte sich Admira-Coach Thomas Pratl stolz.

In starker Manier ging es dann auch nach der Pause weiter. Raphael Galĺe fand mit seiner Flanke Nicolas Keckeisen, der zur 2:1-Führung einköpfte. Dann zeigte vor allem der zur Pause eingewechselte George Davies auf. Für die Entscheidung sorgte aber Reinhard Young, der nach Malicsek-Assist den Sack zumachte. Und in Cristiano Ronaldo-Manier zum Torjubel ansetzte.

„Der Gegner hatte dann keinen Zugriff mehr“, strich Vorsager die starke Leistung seiner Mannen nach dem 1:1 hervor. Logisch, dass auch Pratl ins Schwärmen geriet, weil sich sein Team trotz des Rückstandes nicht beirren ließ.