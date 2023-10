Der Auswärtsfluch

Unter der Woche gab es noch das Ausscheiden im UNIQA ÖFB Cup gegen Hartberg. Am Samstag stand dann schon wieder das Auswärtsspiel gegen Kapfenberg an. „Frustrierend, enttäuschend“, drückte Admira-Coach Thomas Pratl seine Gefühlslage aus. Weil die Admira in der Steiermark mehr Ballbesitz hatte, durch einen Freistoß von David Puczka auch in Führung ging. „Dann schaffen wir es nicht die Null zu halten, das tut weh“, knurrte Pratl. Ähnlich sah es Routinier Thomas Ebner: „Das ärgert uns sehr, dass wir so schnell den Ausgleich bekommen, das darf einfach nicht passieren.“

Auf Tabellenführer GAK beträgt der Rückstand damit schon neun Punkte. Ein Mitgrund? Auswärts warten die Südstädter weiter auf einen vollen Erfolg. „Zuhause haben wir eine richtig gute Serie zustandegebracht. Woran es auswärts liegt, ist schwer zu sagen. Ich hoffe, dass wir daraus lernen und gegen Liefering drei Punkte einfahren“, merkt Ebner an, dass das nächste Spiel wieder in der Ferne stattfindet.

Ob heim oder auswärts – von Statistik hält Pratl nichts. „An dem Tag waren drei Punkte drin, das hat jeder gespürt, der im Stadion war“, betonte Pratl.

Die Statistik spricht aber eine eindeutige Sprache. Zuhause holte die Admira in fünf Spielen elf Punkte. Auswärts in vier Spielen gerade einmal zwei Punkte.