Die Admira und die Auswärtsspiele: Das war in der bisherigen Saison keine Lovestory. Denn auch im fünften Spiel in der Ferne gelang den Südstädtern kein voller Erfolg. Zumindest ein Unentschieden schaute heraus, war die Admira zwischenzeitlich mit 0:1 zurück. Es war das dritte Remis in Serie.

„Die erste Hälfte war okay bis durchwachsen. In der Anfangsphase haben wir es gut gemacht, es hat aber die Konsequenz bei den Chancen gefehlt“, ärgerte sich Trainer Thomas Pratl. Das rächte sich, weil Liefering durch einen abgefälschten Schuss mit 1:0 in Führung ging. Kurz vor und nach der Pause hatten die Südstädter Glück, nicht mit 0:2 in Rückstand zu geraten. „Dann waren wir aber drin im Spiel, hatten mehr Kontrolle“, meinte Pratl. Der Liefering-Keeper kratzte den Ball von der Linie. Der Treffer sollte aber trotzdem noch fallen. Denn nach einer schönen Kombination war Georg Teigl zur Stelle, sorgte für den 1:1-Ausgleichstreffer. „Das war verdient. Wir hatten dann immer wieder Abschlüsse, Hunderter waren aber keine dabei“, musste Pratl zugeben.

Was bleibt also vom 1:1-Remis in Salzburg? „Ein gemischtes Gefühl“, gibt Pratl Einblicke, „einerseits sind wir nach einem Rückstand noch zurückgekommen, andererseits wären drei Punkte möglich gewesen.“

Zeit auch, dass Pratl nach zehn Runden Fazit zieht. Und das lautet, dass es „in der Liga brutal eng ist. Wenn wir gewonnen hätten, wären wir Dritter oder Vierter, so sind wir Zehnter“, macht Pratl auf die Tatsache aufmerksam, dass das vordere Drittel zum großen Teil punktegleich in der Tabelle liegt. Mit den jüngsten Leistungen ist er zufrieden, auch wenn er sich mehr Punkte gewünscht hätte: „Der Weg passt, die Punkte nicht.“