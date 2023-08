Die Festung Südstadt

Auf die Tabelle schaut man als Admira-Anhänger nach der Vorsaison gerne. Noch lieber auf die Heimtabelle. Denn da stehen die Südstädter sogar bei der vollen Punkteausbeute. Drei Heimspiele, drei Siege. Doch was sind die Gründe dafür, dass es für die Admira zuhause aktuell so gut läuft? „Es ist einfach oft so, dass es daheim besser funktioniert. Wir kennen den Platz und haben hier auch unsere Fans im Rücken“, hat Willi Vorsager eine ganz einfache Erklärung parat. In die gleiche Kerbe schlägt Trainer Thomas Pratl. „Die Unterstützung der Fans ist extrem wichtig für uns. Wir haben es geschafft, eine gute Energie zwischen Fans und Mannschaft herzustellen. Unglaublich, was die Fans abgeliefert haben“, hebt Pratl den Support der Fans hervor. Da kommt es angesichts der starken Heimform nicht ungelegen, dass die Südstädter am Freitag wieder zuhause spielen. Da ist Sturm Graz II zu Gast. „Wir wollen mit unserer Heimserie so weitermachen. Siege tun einfach immer gut“, führt Pratl weiter aus.

Und Sturm II? Die Steirer haben in zwei Auswärtsspiele erst einen Punkt geholt. Aber Achtung: In der abgelaufenen Saison siegten die Blackies mit 2:1 in der Südstadt.