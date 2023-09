Ein Derbytreffer für den Zeugwart

Kein Treffer. Die bisherige Saison verlief für Stürmer Pipo Schmidt so gar nicht nach Wunsch. Kein Wunder, dass die letzten Wochen für ihn nicht einfach waren. „Die Kritik ist von allen Seiten gekommen, viele haben aber nicht gesehen wie ich für die Mannschaft gearbeitet habe. Aber klar machst du dir immer mehr einen Kopf, wenn du nicht triffst“, hatte Schmidt mit der Situation zu kämpfen.

Zeugwart Viorel Bondor wurde auch nach dem Spiel noch von der Kurve zum 50. Geburtstag gefeiert. Foto: Gerhard Möhsner

Bis Schmidt nach seiner Einwechslung ausgerechnet im Derby gegen den SKN der wichtige Treffer zum 2:2-Ausgleich gelang. „Ein extrem schöner Moment“, strahlte Schmidt nach seinem ersten Saisontreffer. Und der wurde mehr als gebührend gefeiert. Denn Zeugwart Viorel Bondor lauerte hinter der Werbebande, sprang nach Schmidts Treffer darüber und feierte mit dem Torschützen und Co. vor der Fankurve. Eine Aktion, die von langer Hand geplant war, wie Schmidt ausführt. „Er hat am Vortag seinen 50. Geburtstag gefeiert. Wir haben uns ausgemacht, dass er hinter dem Tor wartet und wir dann gemeinsam vor der Kurve jubeln“, grinste Schmidt.

Ob der Druck damit umso größer war, treffen zu müssen? „Ja schon“, schmunzelte Schmidt, „aber jeder der den „Vio“ kennt weiß, was er für ein Herzensmensch ist. Den schönen Moment wollte ich ihm einfach schenken. Uns verbindet sehr viel. Am ersten Tag wie ich mit 12 zur Admira gekommen bin hat er mich im Fanshop mit einem Trainingsanzug ausgerüstet. Von dem Moment her habe ich gewusst, was er für ein überragender Mensch ist.“