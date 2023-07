Ein Sieg des Willens, der Bank und der Einwürfe

„Ein Charaktersieg“, war Admira-Trainer Thomas Pratl nach dem Aufstieg in die zweite Cup-Runde erleichtert. Denn lange Zeit sah es so aus, als würden die Südstädter am Wörthersee Baden gehen. Der ASK Klagenfurt, aktueller Meister der Kärntner Liga und Aufsteiger in die Regionalliga Mitte, lag bis Minute 86 mit 2:1 voran. Lukas Malicsek glückte der Ausgleich.

Bedanken mussten sich die Admiraner aber vor allem bei Tormann Christoph Haas. Der Schlussmann rettete in der Nachspielzeit spektakulär mit einer Fußabwehr, hatte schon davor zweimal in Bedrängnis geklärt. „Haasi hat einen richtig guten Job gemacht“, war der Schlussmann für Pratl einer der Matchwinner.

Zwei andere Väter der Sieges waren Bankspieler. Jakob Tranziska und Youngster David Puczka brachten nach ihrer Einwechslung viel Schwung. Tranziska verwandelte in der Verlängerung einen Elfer zum 3:2.

Coach Pratl verpasste Puczkas Geniestreich

Der Treffer des Tages glückte Puczka, ausgerechnet diesen verpasste Trainer Pratl: „Es war gerade irgendwas auf der Bank zu organisieren. Ich habe nicht hingeschaut und auf einmal war der Ball drin“, erwischte der 18-Jährige nicht nur Klagenfurt-Tormann Nico Grubor am falschen Fuß. „Sie haben mir erzählt, er hat den Freistoß von rechts außen ins kurze Eck geschossen. Richtig?“, schmunzelt Pratl beim NÖN-Telefonat kurz nach Schlusspfiff über die rotzfreche Aktion zum 4:2.

Puczkas Tor war auch irgendwie bezeichnend für den Auftritt der Admira am Sonntagvormittag. Aus dem Spiel heraus fehlte der Pratl-Elf die Durchschlagskraft. Nach ruhenden Bällen war die Admira aber ständig gefährlich.

Die ersten zwei Tore fielen nach Einwürfen, die anderen eben aus einem Elfermeter und einem Freistoß. „Wir wissen, dass Standardsituationen im modernen Fußball brutal wichtig sind. Wir setzen im Trainingsprozess in dem Bereich immer wieder Schwerpunkte, um uns Ideen zu arbeiten“, trug die Arbeit erste Früchte.