Er hat es schon wieder getan

Vier Spiele, drei Tore, ein Assist. In den bisherigen Pflichtspielen gab es keine Partie ohne Torbeteiligung von Lukas Malicsek. Im NÖ-Derby gegen seinen Ex-Verein Horn schlug er wieder zu, erzielte das Goldtor zum Sieg. Was die Admira aktuell ohne Malicsek machen würde? „Man muss der ganzen Mannschaft gratulieren, weil er ist ja nicht alleine auf dem Platz. Aber es freut mich natürlich sehr, wie er drauf ist. Das ist ja kein Glück, wenn das regelmäßig passiert“, ist auch Admira-Trainer Thomas Pratl bewusst, dass Malicsek derzeit „on fire“ ist.

Nach einem weiten Einwurf von Youngster David Puczka, verlängerte Willi Vorsager auf die zweite Stange – dort tauchte Malicsek auf – in seiner aktuellen Form quasi ein fixes Tor, wenn er die Möglichkeit dazu bekommt.

Damit hält die Admira nach drei Spielen in der Liga bei sieben Punkten. Ein durchaus respektabler Start für den Fast-Absteiger der Vorsaison. „Wir wollten uns im Ballbesitz verbessert zeigen, das ist uns gelungen“, hält Pratl fest. Spannend blieb es dennoch, weil die Admira es verpasste den Sack mit dem 2:0 zuzumachen. „Wir haben es aber super bis zum Schluss wegverteidigt“, fügt Pratl hinzu.

Wobei in der Südstadt jeder den Glauben hat, dass in der Mannschaft noch viel mehr Potenzial schlummert. Der Grundtenor: Wir spielen nicht gut, gewinnen aber trotzdem. Vor allem mit der Führung im Rücken ist es für die Südstädter noch ein komisches Gefühl – in der abgelaufenen Saison war das ja selten der Fall. „Wir haben einen richtig guten Start hingelegt. Das gibt uns viel Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten“, resümierte Pratl.

Nun wartet die lange Auswärtsreise nach Dornbirn auf die Panther.