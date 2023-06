Gerüchteküche brodelt

Der Trainingsstart wurde eingeläutet, die Temperaturen waren heiß. Richtig heiß wird es aber in den nächsten Wochen am Transfermarkt.

Melih Ibrahimoglu kehrte nach seiner Leihe zu Heracles Almelo zurück, Zweierkeeper Belmin Jenciragic ist auf der Suche nach einer neuen Aufgabe — sein Vertrag ist ausgelaufen. Ex-Admiraner Jörg Siebenhandl und Richard Strebinger waren da kolportierte Namen. Den gebürtigen Münchendorfer Siebenhandl zog es als Zweier zum LASK, Strebinger soll abgewunken haben. Ex-Captain Andreas Leitner wechselt zum neuen Ligarivalen nach Ried.

Und auch Leonardo Lukacevic zog nach vier Jahren bei der Admira die Reißleine, wechselte zu Bundesligist Altach. Da bekamen die Südstädter noch eine Ablösesumme. weil der 24-Jährige noch ein gültiges Arbeitspapier besaß. Wodurch Sportdirektor Peter Stöger vor allem auf den Außenverteidigerpositionen zum Handeln gezwungen ist. Mit Youngster David Puczka gibt es nur mehr einen etatmäßigen Linksverteidiger, George Davies käme noch als Alternative in Frage. Auf der anderen Seite war auch schon in der vergangenen Saison improvisieren angesagt. Thomas Ebner, Martin Rasner, Raphael Galĺe, Jakob Schöller — die Liste der Spieler ist lang, doch ein gelernter Außenverteidiger ist davon keiner. Am logischsten wäre, dass Captain Stephan Zwierschitz wieder rechts hinten spielt. In der abgelaufenen Saison wurde mit ihm ja als Innenverteidiger geplant.

An vorderster Front ist Ex-Admiraner Christoph Monschein laut Oberösterreichischen Nachrichten ein Thema. Der 30-Jährige wurde bei Ried freigestellt, ist für die Wikinger keine Option mehr. Gut möglich, dass der Brunner an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt.