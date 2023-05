In Ausbildung zum Feuerwehrmann

27 Jahre. Halb Österreicher, halb Engländer. Vom Kick and Rush will Admiras Interimstrainer Tommy Wright allerdings nichts wissen. Mit einer spielerischen Linie will er die Südstädter vor dem Abstieg bewahren. Sein Debüt ging gegen Amstetten aber mit 0:1 verloren. Nach dem Spiel stand Wright der NÖN Rede und Antwort.

NÖN: Wie ist Ihre Gefühlslage nach dem Spiel?

Tommy Wright: Oft, wenn du in so einer Situation bist wie wir jetzt, bekommst du dann eben so ein Tor. Am Schluss hätte Pipo Schmidt noch den Ausgleich erzielen können. Das ist natürlich schade.

Abgesehen vom Gegentor, das zur 0:1-Niederlage geführt hat: Wie zufrieden waren Sie mit der Leistung der Mannschaft?

Wright: Wir haben uns vorgenommen, mehr Kontrolle zu haben, mehr Ballbesitzphasen zu haben. Ich denke, dass wir davon schon einiges gegen Amstetten gesehen haben. Was ich aber von den Spielern gehört habe ist, dass wir uns wieder mehr trauen. Nur mit langen Bällen wirst du irgendwann nieder gedrückt, mir ist lieber, wir zeigen Mut und haben Mut zum Risiko.

Die letzten Tage waren ja sehr turbulent. Wie haben Sie das miterlebt?

Wright: Ich habe am Mittwochabend erfahren, dass ich bis Saisonende übernehmen kann. Da bin ich sehr froh, dass ich mit Michael Gruber einen Co-Trainer habe, der mit seiner Erfahrung individuell sehr viel weitergeben kann. Mit Thomas Pratl hab ich einen Co-Trainer, der richtig gute Arbeit macht und die Pro-Lizenz hat. Das Trainerteam ist top. Die letzten Tage stimmen mich positiv, die Mannschaft ist sehr aufnahmefähig.

Hilft es, dass Sie die Mannschaft schon lange kennen? Oder spüren sie viel mehr den Druck?

Wright: Ich kenne die Charaktere, das war sicher einer der Mitgründe, wieso der Verein gesagt hat, dass das eine gute Lösung ist. Jemanden von außen zu holen wäre, glaube ich, in der kurzen Zeit sehr schwierig gewesen. Beim Druck sehe ich es umgekehrt. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass der Verein auf mich zugekommen ist. Der Abstiegskampf ist kein unbekannter Begriff für mich. Viele haben mich gefragt, wie ich in den letzten Tagen geschlafen habe: Ich hab super geschlafen.

Sie sprechen es an, dass der Abstieg immer wieder ein Thema in der Südstadt war. Von welchen Trainern konnten Sie da etwas mitnehmen?

Wright: Allen voran Klaus Schmidt. Da habe ich Erfahrungswerte sammeln dürfen. Wir haben, nachdem ich übernommen hatte, telefoniert. Er hat in solchen Situationen immer den Menschen gesehen und nicht den Spieler.

Als Co-Trainer ist man meist ein Freund für die Spieler. Jetzt sind Sie der Cheftrainer. Haben Sie Angst, dass die Spieler anders mit ihnen umgehen?

Wright: Bei meiner Vorstellung am vergangenen Mittwoch habe ich angesprochen, dass sich zwar meine Rolle verändert, aber der Mensch der gleiche bleibt. Früher sind die Spieler oft mir ihren Problemen zu mir als Co-Trainer gekommen. Wenn ich jetzt in die Kabine gehe, will ich nicht, dass jemand verstummt. Es gilt, weiter offen Dinge anzusprechen und die Spieler mit ins Boot zu holen.