Kampf ums Leiberl

Die erste Niederlage ist besiegelt. Das Heimderby gegen Amstetten steht an. Da kann zusätzlicher Konkurrenzkampf nicht schaden. Neuzugang Georg Teigl ist nach Oberschenkelproblemen wieder ein heißes Thema. „Er ist ein Kandidat für den Kader“, bestätigte Trainer Thomas Pratl.

Genauso wie Nicolas Keckeisen, der nach Adduktorenproblemen wieder in die Verteidigung rutschen könnte. Und dann ist da der jüngste Neuzugang Luka Parkadze, der bei den Panthers in der 2. Landesliga Ost zuletzt 45 Minuten sammelte.

„Es wird eine spannende Trainingswoche, weil eben einige Jungs retour kommen oder erstmals zur Verfügung stehen. So bekommen wir durchaus andere Optionen für den Kader“, muss sich Pratl den Kopf zerbrechen, wer es in den Spielkader für das Derby schaffen wird. Dass es aufgrund dessen zu schlechter Stimmung in der Mannschaft kommen könnte, wenn Pratl mehr rotiert, glaubt er nicht: „Bisher hat jeder Spieler seine individuelle Situation gut angenommen. Natürlich will jeder spielen und Spielzeit haben. Aber es muss jeder verstehen, dass es um die Admira und das große Ganze geht.“

Erst drei Duelle gab es zwischen Amstetten und der Admira. Und da haben die Mostviertler die klar bessere Bilanz vorzuweisen. Zwei Mal siegten die Amstettner, ein Mal trennten sich die beiden Teams mit einem Unentschieden.