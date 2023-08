Kein Nervenflattern nach erster Niederlage

In der Saison bisher ungeschlagen. Und dann auch noch das Auswärtsspiel gegen Dornbirn, gegen die die Südstädter in bisher fünf Spielen immer als Sieger vom Platz gingen. Doch jede Serie reißt einmal. So musste sich die Admira im Ländle mit 0:1 geschlagen geben.

„Wir brauchen nicht die Nerven wegschmeißen. Wie wir gewonnen haben, waren wir nicht euphorisch. Jetzt brauchen wir nicht am Boden zerstört sein“, nimmt Admira-Coach Thomas Pratl die Pleite mit Fassung. Viel wichtiger ist für Pratl, dass sein Team im Derby gegen Amstetten eine Reaktion zeigt. „Es ist ein Prozess, in dem wir uns befinden. Wir müssen daraus lernen und die nächsten Schritte gehen“, mahnt Pratl.

Vor allem im Ballbesitz war er trotz der ersten Niederlage nicht unzufrieden, sah gute Staffetten seiner Panther. Allerdings: Im letzten Drittel mangelte es noch an Torgefahr. Zwar sorgte Albin Gashi mit seinen Dribblings immer wieder für Kopfzerbrechen bei der Dornbirner Hintermannschaft, richtig zwingend wurde die Admira aber nicht. „Da müssen wir die Laufwege besser abstimmen und mehr Torchancen kreieren. Das ist sicher ein großer Punkt bei uns“, hat Pratl ganz klar im Kopf, wo er in der Trainingswoche anzusetzen hat.