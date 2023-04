Keine Panik, keine Trainerdiskussion

Die 2. Liga-Luft wird für die Admira immer dünner. Der Druck wird größer – und die verbleibenden sechs Spiele zur Zerreißprobe. Die entscheiden bei der Admira über Bundesliga-Sein oder Nichtsein. Nur mehr ein Punkt trennt die Südstädter von der Abstiegszone. Doch für die Landerl-Elf spricht aktuell wenig. Erst fünf Zähler sind in der Rückrunde auf das Punktekonto dazugekommen. Wenn der Punkteschnitt der Rückrunde beibehalten würde, kämen in den verbleibenden Spielen gerade einmal drei Punkte dazu.

„Sind von Panik weit entfernt“

Ob das für den Klassenerhalt reichen würde? Höchstwahrscheinlich nicht. Dass dann die Abstiegsrivalen Kapfenberg und die Young Violets am Wochenende Siege einfuhren, macht die Lage immer prekärer. Die Admira verlor das Derby gegen St. Pölten mit 0:2. Von einer Panik in der Südstadt will Sportdirektor Marcel Ketelaer nichts wissen: „Die wollen uns viele Leute zusprechen, die haben wir aber nicht. Davon sind wir noch weit entfernt, auch wenn die Situation sehr ernst zu nehmen ist.“

Trainer Rolf Landerl steht für Ketelaer nicht zur Diskussion. In seinen acht Spielen holte er gerade einmal einen Sieg und zwei Unentschieden. Ob Landerl der richtige Mann für die verbleibenden sechs Spiele ist? „Ja“, ließ Ketelaer im NÖN-Gespräch keine Diskussionen aufkommen. Logisch, dass auch der Sportdirektor selbst – vor allem bei den Fans – in der Kritik steht. Kritik, die er annimmt. „Ich habe immer alles gemacht, was in meiner Macht steht. Ich bin keiner, der davonläuft. Es gibt jetzt gar keine Ausreden mehr: Wir müssen Spiele gewinnen.“

„Die Chemie zwischen mir und Mannschaft stimmt“

Landerl selbst glaubt ebenfalls, noch der richtige Mann zu sein. „Ich spüre, dass die Chemie zwischen der Mannschaft und mir stimmt. Es ist sehr wohl so, dass das ankommt, was eingefordert wird. Wenn es nicht so wäre, wäre ich soweit zu sagen, dass es nicht funktioniert.“ Es hilft also nur eines, um dem Abstieg zu entfliehen: eine deutliche Leistungssteigerung. Und da sollte man sich von den Leistungsträgern mehr erwarten. Vor allem, weil sie durchwegs eine respektable Bundesliga-Vita vorzuweisen haben. Captain Stephan Zwierschitz hat 245 Einsätze in der höchsten Spielklasse, bei Thomas Ebner sind es mit 264 noch mehr. Aber auch Leonardo Lukacevic (55), Lukas Malicsek (67), Willi Vorsager (88), George Davies (58) oder Pipo Schmidt (74), brauchen sich nicht verstecken.

Doch genau diesen Unterschied, den solche Spieler in der bisherigen Saison aufgrund ihrer Erfahrung und Qualität ausmachen sollten, suchte man vergebens. Wodurch die Admira sich dort befindet, wo sie jetzt ist: im puren Abstiegskampf.

Landerl probierte viel, stellte fast jede Woche das System um. Geholfen hat es nichts. Wodurch vor allem den Grundtugenden – Kämpfen und Laufen – noch mehr Bedeutung zukommt. „Über das müssen wir unser Spiel ab sofort viel mehr definieren“, meint Landerl.

Auslosung als Hoffnungsschimmer

Ein Hoffnungsschimmer ist jedenfalls die zweite Hälfte im Derby gegen den SKN. „Wenn wir daran anschließen, dann haben wir alles in der eigenen Hand“, ist Landerl überzeugt. Ein weiterer Hoffnungsschimmer ist die Auslosung. Nach dem Heimspiel gegen die favorisierten Amstettner kommen mit den Auswärtsspielen gegen Sturm II und Dornbirn zwei Gegner in ähnlicher Kragenweite. Zuhause gegen die Vienna ist die Admira der Underdog.

Es läuft wohl alles auf ein Herzschlagfinale in den letzten beiden Spielen hinaus. Da warten auswärts die Young Violets – und dann kommt zum Abschluss das Heimspiel gegen Steyr. „Die Auslosung ist machbar, aber wir haben gesehen, wie ausgeglichen die Spiele sein können. In der 2. Liga ist das keine Floskel: Da kann jeder jeden schlagen“, mahnt Landerl. Es geht um viel. Sonst droht der Abstieg in die Regionalliga – das wäre wohl der Todesstoß für die Admira in ihrer bisherigen Form.