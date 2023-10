Ketelaer darf weitermachen

Als Peter Stöger in der Südstadt als neuer Sportdirektor vorgestellt wurde, war von Marcel Ketelaer keine Spur. Bleibt er, geht er? Bis Stöger aufklärte, dass Ketelaer ihn bis auf Weiteres unterstützen werde. Daran wird sich auch weiterhin nichts ändern. Denn im September wäre Ketelaers Vertrag bei der Admira ausgelaufen. „Wir kommen gut miteinander aus und es ist im Verein wirklich viel zu tun. Das war der Grund, wieso wir so weitermachen. Es gibt auch keine Befristung oder sonstiges“, gibt Stöger auf NÖN-Nachfrage Einblicke und bestätigt, dass Ketelaer im Amt bleiben wird.

Was Stöger mit viel zu tun meint? Neben den Profis gilt natürlich der Kooperation mit Traiskirchen und den Admira Panthers der Fokus. „Da war einfach vieles neu. Ich bin noch relativ frisch, Marcel kennt viele Sachen im Ablauf gut. Das passt daher gut zusammen“, betont Stöger.

Marcel Ketelaer ist froh, dass er weitermachen soll. „Ich habe aber egal wie es weitergegangen wäre ganz normal gearbeitet und das werde ich auch weiterhin tun“, sagt der Deutsche. Wie sein offizieller Arbeitstitel nun ist, sei ihm egal. Die NÖN kreierte bei Stögers Vorstellung den Titel des Sportdirektor-Stellvertreters. Doch für Ketelaer steht die Positionierung des Vereins im Vordergrund.

Da soll speziell im Nachwuchsbereich die Ausbildung noch besser werden. Denn die Konkurrenz bleibt mit den Wiener Großclubs hoch — und dort hat man mit einem Verein in der Bundesliga einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber der Südstadt. Nicht verwunderlich, dass der Blick in die Zukunft daher den Profis gilt. Und da schaut sich das Duo schon nach potentiellen Neuzugängen für die nächste Saison um. „Da müssen wir schauen, dass wir alles bestmöglich auf die Beine stellen und für nächstes Jahr alles konzipieren, dass wir um den Aufstieg mitspielen können“, will Stöger damit den Ambitionen von Präsident Christian Tschida gerecht werden. „Die Frage ist nicht ob, sondern wann die Admira wieder in der Bundesliga spielt“, sagte Tschida bei Stögers Vorstellung. Daher ist der Aufstieg über kurz oder lang wieder das Ziel. Um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Wieder in der höchsten Spielklasse zu sein, um dem hauseigenen Nachwuchs wieder eine attraktivere Plattform bieten zu können.