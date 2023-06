Nichts anderes als eine neue Ära soll bei der Admira eingeläutet werden. Das war nicht nur der Wunsch, sondern auch die Worte von Präsident Christian Tschida, als er Peter Stöger als neuen Sportdirektor vorstellte. Der stellte sich dann beim Trainingsauftakt auch gleich der Mannschaft vor. Und musste da einigen Spielern vermitteln, dass sie wohl weniger Spielzeit bekommen werden. „Das haben wir manchen Spielern mitgegeben. Das heißt aber nicht, dass mit ihnen überhaupt nicht mehr geplant wird“, stellt Stöger klar.

Denn die Kommunikation zwischen Management und Akteuren war in der Vergangenheit ausbaufähig. Genau da wollen Stöger und Neo-Coach Thomas Pratl ansetzen, für mehr Klarheit und offene Kommunikation sorgen. „Das ist uns ganz wichtig. Bei uns gilt Klarheit vor Harmonie. Wir spielen mit offenen Karten. Das ist nicht immer leicht, aber die Spieler sollen wissen, wo sie stehen. Alle sollen zudem wissen, dass das Trainerkammerl für sie immer offen steht, wenn sie reden wollen“, bekräftigt Pratl.

Wie für ihn die erste Trainingswoche lief, ob vielleicht Nervosität zu spüren war? „Ich war komplett entspannt, die Vorfreude hat überwogen. Wir waren sehr zufrieden, wie sich die Mannschaft präsentiert hat, auch die Leistungstests waren gut“, kann Pratl auf einem guten Fundament aufbauen. Was aber nicht heißt. dass Pratl und Co. nicht noch den einen oder anderen Wunsch in Richtung Stöger deponiert haben. „Jeder hätte Transfers gern so schnell wie möglich, es stellt sich aber auch die Frage der finanziellen Machbarkeit. Wir wollen es durchdacht und richtig machen, nicht irgendwas überstürzen“, will Stöger am Transfermarkt keinen Schnellschuss tätigen.